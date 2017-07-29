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Вышли разыграться перед экзаменом и остались в переходе. "Музыка улиц" и "Комбрио"
30.07.2017 09:44 — Новости Культуры | Tut.by
Трое ребят, студентов Музыкального колледжа однажды решили репетировать перед экзаменом не дома или в аудитории, а в подземном переходе. И у них получилось отлично сыграться, настолько, что появился коллектив «Комбрио», которому даже милиционеры разрешают играть чуть дольше официально разрешенного времени.
Баянист Сергей, бас-гитарист Игорь и домристка Кристина исполняют для горожан известные композиции в народных аранжировках. Ребята довольны тем, что у них есть возможность не только «заработать на метро», но и проявить себя на публике.
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Трое ребят, студентов Музыкального колледжа однажды решили репетировать перед экзаменом не дома или в аудитории, а в подземном переходе. И у них получилось отлично...
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