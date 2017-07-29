Построить дворец, открыть спиртзавод. История успеха аристократов Булгаков

Если вы считаете, что все белорусские дворцы находятся на западе нашей страны, то вам срочно надо ехать в Жиличи — поселок в Кировском районе Могилевской области. Роскошные интерьеры и богатая история шляхетской семьи — проект « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » рассказывает о Жиличском дворцово-парковом комплексе.

Поселок Жиличи в Могилевской области известен с XIII века. В разные времена он принадлежал Трабским, Гаштольдам, Ходкевичам и Сапегам.



Фото: Жиличский исторический комплекс-музей

В начале XIX века имение перешло Игнатию-Казимиру Булгаку. Он полностью посвятил себя обустройству родового гнезда. В 1823 году он взял кредит и по проекту известного архитектора Карела Подчашинского возвел на месте земляной крепости большой дом с парадным портиком. Но Игнатию было этого мало, и постепенно дом начал перестраиваться и превращаться в настоящий дворец.

Летом 1877 года в Жиличах останавливался Наполеон Орда, запечатлев дворец на двух рисунках.



Рисунок Наполеона Орды

Место было выбрано не случайно. Скорее всего, Булгаки, помещая свое родовое гнездо в древний ландшафт, стремились подчеркнуть древность своей фамилии и преемственность традиции. Род Булгаков хоть и является очень древним, однако не стал таким влиятельным и известным, как Радзивиллы или Сапеги. Поэтому в XIX веке они начали компенсировать это упущение.



Фото: Жиличский исторический комплекс-музей

Основными доходами Булгаков была прибыль от работы крестьян. Ведь Игнатию Булгаку принадлежало 30 тысяч гектаров земли. Его сын Эдгар удвоил это число. В 1839 году на территории усадьбы был выстроен большой хозяйственный комплекс, в состав которого входил свеклосахарный завод.

Строительство таких предприятий активно продвигалось имперским правительством, они считались передовой отраслью сельского хозяйства. Правда, как и многие другие, к 1870-м годам завод был переоборудован в винокурню. Их владельцам безвозмездно предоставлялись земельные участки, ссуды, разрешение на производство безакцизной водки. Эдгару Булгаку также совместно с Константином Незабытовским, будущим министром сельского хозяйства Второй Речи Посполитой, принадлежал крупнейший спиртзавод в Бобруйске.



Фото: Жиличский исторический комплекс-музей

В личной жизни Игнатий также преуспел. В 1823 году он женился на Изабелле Слизень, дочери предводителя дворянства Борисовского уезда Юзефа Слизня. Брак этот, скорее всего, в немалой степени был по расчету. Впоследствии Булгаки унаследовали имения Слизней, а также богатые коллекции искусства, предметов старины, оружия, библиотеку из шести тысяч томов старопечатных книг, восемнадцать слуцких поясов. Изабелла родила двоих детей - Иосифа-Витольда и Софию, но вскоре умерла. Через несколько лет Игнатий женился на ее младшей сестре — Терезе, в результате их союза на свет появилось еще семеро детей.



Фото: Жиличский исторический комплекс-музей

Неотъемлемой частью комплекса Булгаков был большой парк. От главного фасада открывалась перспектива на озеро. На одном из островов находилась живописная летняя баня с полукруглой колоннадой. К сожалению, сегодня композиция парка нарушена.

Дворец был центром общественной жизни уезда. Здесь регулярно проводились приемы, танцы, торжества, семейные праздники, а его роскошное убранство соответствовало вкусу хозяев.



Фото: Жиличский исторический комплекс-музей

Булгаки были связаны с восстанием 1863 года. В различных рапортах семья упоминается как неблагонадежная. Сообщалось, что в школах, которые располагаются в их имениях, кроме русской грамоты изучались запрещенные белорусский и польский язык.

Булгаки также попали в списки помещиков, обязанных финансово компенсировать разрушения, которые восставшие причинили государственному имуществу. Но с более серьезными репрессиями семья не столкнулась.

Упадок имения начался в XX веке. В 1914-м Эдгар — наследник Игнатия-Казимира — продал имение своему племяннику Эммануилу Булгаку и вывез из дворца значительную часть коллекций, хранившихся здесь.

Однако все, что осталось во дворце, было разграблено местными жителями и красноармейцами. Позже в имении размещались различные советские учреждения, что не могло не отразиться на состоянии дворца. Еще до войны проводились многочисленные перепланировки помещений. Оранжерея также сильно пострадала, и уже в 1939 году в ней не было ни одного целого стекла.



Фото: Жиличский исторический комплекс-музей

В годы Второй мировой войны во дворце размещался немецкий госпиталь. Дворец миновали разрушительные бои, боевые действия здесь ограничивались партизанскими налетами. Тем не менее оккупанты окончательно разобрали оранжерею на кирпич для подсыпки дорог.

После войны дворец частично использовался: в нем располагалась школа. В 1950 году здесь вновь разместился сельскохозяйственный техникум. Последовали перепланировки помещений в учебные классы. Из парадных залов был демонтирован художественный паркет, после прокладки парового отопления были разобраны кафельные печи и камины из белого мрамора, располагавшиеся во дворце.

В ходе ремонтных работ были разрушены кессонные потолки в банкетном и бальных залах. К нашему времени, несмотря на проведение ремонтных работ, сильно начала протекать крыша, конструкции обветшали, из-за чего и потребовалась реставрация, которая ведется по сей день.

Сегодня во дворце создан музей, который рассказывает и об истории имения Булгаков, и об особенностях самого региона.



Фото: Жиличский исторический комплекс-музей

Залы музея располагаются на первом и втором этажах южного флигеля дворца, воссозданного в 2009—2011 годах во время проведения реставрационно-восстановительных работ. Всего в музее находится четыре экспозиции. Первый — «Диванная комната», где представлены предметы мебели в стиле ампир и рококо. Там же можно увидеть архитектурный макет дворца.



Фото: Жиличский исторический комплекс-музей

Экспозиция «История. Этнография» представляет крестьянскую избу дореволюционного времени, разнообразные предметы обстановки и утвари. Посетители могут увидеть бондарную и глиняную посуду, домашнюю мельницу, тканые и плетеные изделия.



Фото: Жиличский исторический комплекс-музей



Фото: Жиличский исторический комплекс-музей

На фотовыставке «Моменты красоты» в холле 2-го этажа демонстрируются фотографии имения Добосна, выполненные основоположником белорусской художественной фотографии Яном Булгаком (еще одним представителем рода Булгаков), сделанные в 1911 году.

На первом этаже расположена постоянно действующая выставка «Старая квартира» — образец квартиры с предметами быта 1950−1980-х годов. Есть в музее и природоведческая экспозиция, где можно увидеть уголок природы с чучелами диких животных.



Фото: Жиличский исторический комплекс-музей

Адрес: Могилевская область, Кировский район, п. Жиличи, ул. Мира, д. 5.

Телефон: 8 02237 32−339

График работы: Музей работает ежедневно. Понедельник-суббота: 9.00−18.00. Воскресенье: 10:00—17:00 Обеденный перерыв: 13:00—14:00. Стоимость входных билетов: для школьников и студентов — 0,45 р.; для взрослых — 0,65 р. Экскурсионное обслуживание: для школьников и студентов — 3,05 р.; для взрослых — 4,36 р. Фотографирование: для групп до 20 человек — 4,36 р.; для индивидуальных посетителей — 0,44 р.