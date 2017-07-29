Американский телеканал снимет в Литве сериал про Чернобыль

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Телеканал HBO снимет ленту про Чернобыль, сачала планируется представить зрителю пять серий, после сериал, возможно, продлят.

Действия фильма происходят после аварии на ЧАЭС. В нем расскажут историю Валерия Легасова, члена комиссии, которая одной из первых прибыла к месту катастрофы и принимала участие в принятии решений по предотвращению последствий аварии.

Сериал расскажет и о смерти ученого, который повесился в собственной квартире 26 апреля 1988 года. Главный герой так и не закончил доклад о причинах случившегося на Чернобыльской АЭС.

Главную роль в сериале исполнит сыграет Джаред Харрис, он уже снимался в картине"Агенты А.Н.К.Л."

Съемки начнутся в 2018 году в Литве, авторы утверждают, что зрителя взбудоражит эта реальная история. О том, насколько исторически достоверен будет сериал, можно судить, когда он выйдет на экраны.