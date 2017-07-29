В рамках фестиваля авиационного спорта на Боровой состоялся первый в Беларуси кубок по дрон-рейсингу. Маленькие дроны развивали скорость до 150 км/ч, поэтому не обошлось без столкновений. Победу в гонке одержал пилот из Минска, представитель команды DroneBand. TUT.BY подготовил видеоотчет с гонки.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Скорость и аварии: на фестивале "Пронебо" прошли гонки дронов В рамках фестиваля авиационного спорта на Боровой состоялся первый в Беларуси кубок по дрон-рейсингу.