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Скорость и аварии: на фестивале "Пронебо" прошли гонки дронов
30.07.2017 17:22 — Новости Культуры | Tut.by
В рамках фестиваля авиационного спорта на Боровой состоялся первый в Беларуси кубок по дрон-рейсингу. Маленькие дроны развивали скорость до 150 км/ч, поэтому не обошлось без столкновений. Победу в гонке одержал пилот из Минска, представитель команды DroneBand.
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В рамках фестиваля авиационного спорта на Боровой состоялся первый в Беларуси кубок по дрон-рейсингу.
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