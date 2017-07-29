ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скорость и аварии: на фестивале "Пронебо" прошли гонки дронов

30.07.2017 17:22 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В рамках фестиваля авиационного спорта на Боровой состоялся первый в Беларуси кубок по дрон-рейсингу. Маленькие дроны развивали скорость до 150 км/ч, поэтому не обошлось без столкновений. Победу в гонке одержал пилот из Минска, представитель команды DroneBand. TUT.BY подготовил видеоотчет с гонки.

Смотрите также
Пышка против худышек. Необычный тест-драйв аквапарка
Ладушки с богомолом и собака с музыкальными игрушками: конкурс «Наши милые животные»
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках фестиваля авиационного спорта на Боровой состоялся первый в Беларуси кубок по дрон-рейсингу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Американский телеканал снимет в Литве сериал про Чернобыль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика