Умер участник рэп-группы ЛСП 29-летний Рома Англичанин

О смерти участника группы ЛСП Ромы Англичанина говорится в сообщении, опубликованном вечером в воскресенье на официальной странице белорусской группы «Вконтакте».





«Сегодня перестало биться сердце нашего друга, участника группы ЛСП, Ромы Англичанина. Покойся с миром. Пусть земля тебе будет пухом», — написано на странице.

Причина смерти не сообщается. Роме Англичанину (настоящее имя - Роман Сащеко) было 29 лет. Он родом из Могилева. Дуэт существовал с 2012 года.