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Умер участник рэп-группы ЛСП 29-летний Рома Англичанин

30.07.2017 23:20 — Новости Культуры | Tut.by  
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О смерти участника группы ЛСП Ромы Англичанина говорится в сообщении, опубликованном вечером в воскресенье на официальной странице белорусской группы «Вконтакте».



«Сегодня перестало биться сердце нашего друга, участника группы ЛСП, Ромы Англичанина. Покойся с миром. Пусть земля тебе будет пухом», — написано на странице.

Причина смерти не сообщается. Роме Англичанину (настоящее имя - Роман Сащеко) было 29 лет. Он родом из Могилева. Дуэт существовал с 2012 года.

 
Теги: Могилев
 
 
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О смерти участника группы ЛСП Ромы Англичанина говорится в сообщении, опубликованном вечером в воскресенье на официальной странице белорусской группы...

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