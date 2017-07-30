|
Умер участник рэп-группы ЛСП 29-летний Рома Англичанин
30.07.2017 23:20 — Новости Культуры | Tut.by
О смерти участника группы ЛСП Ромы Англичанина говорится в сообщении, опубликованном вечером в воскресенье на
Причина смерти не сообщается. Роме Англичанину (настоящее имя - Роман Сащеко) было 29 лет. Он родом из Могилева. Дуэт существовал с 2012 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О смерти участника группы ЛСП Ромы Англичанина говорится в сообщении, опубликованном вечером в воскресенье на официальной странице белорусской группы...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии