30 июля, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Титул "Королева бард-рыбалки" достался Дарье Кукиной из Бобруйска. Рыжеволосая девушка, работающая маркетологом на ОАО "Белшина", покорила публику и жюри артистичностью и воображением во время одноименного конкурса, который прошел на VIII Международном музыкально-спортивном празднике "Большая бард-рыбалка".

Она гармонично смотрелась в костюме из природных материалов, уверенно дефилировала босиком по сцене и читала стихотворение о любви. Достойным подарком победительнице стала путевка на двоих для отдыха в выходные в Несвижском дворцово-парковом комплексе, который является одним из самых популярных туристических объектов не только для белорусов.

"На конкурс попала совершенно случайно,- рассказала Дарья Кукина. - Прогуливалась рядом с главной сценой праздника и услышала про состязание. Предложил испытать себя друг. Я отшутилась, но все же решила не проходить мимо". Девушка отметила, что подготовка к конкурсу заняла всего лишь полчаса, многое оказалось экспромтом, так как было мало времени.

Победительница также рассказала, что на "Большую бард-рыбаку" приехала впервые с друзьями. "Здесь потрясающе, - поделилась она. - Сумасшедшая энергетика, умопомрачительная природа. Особенно понравились песни бардов, затрагивающие глубинные струны души. Спасибо организаторам за такие мероприятия".

Конкуренцию Дарье Кукиной составили еще четыре девушки. Их отметили в различных номинациях. "Мисс нежность" стала Александра Юркив из Могилева. Звание "Мисс обаяние" присвоили Инге Лекаревой из Бобруйска, которая, также как и победительница конкурса, трудится на "Белшине". Зрителям больше всех приглянулась могилевчанка Янина Карынко. Вице-королевой признана Анастасия Присяжная из столицы Приднепровского края.

Курировало второй конкурс "Королева бард-рыбалки" международное общественное объединение "Федерация фитнеса" во главе с его председателем Натальей Новожиловой. В этом году организатором состязания пришлось нелегко из-за погодных условий. Сильный дождь, два дня испытывавший на прочность настроение и выносливость приехавших на праздник зрителей, стал причиной не только значительного переноса мероприятия, но и неоднократной смены подготавливаемого состава участниц. Однако энергетика, здоровый авантюризм, который присутствовал на "Большой бард-рыбалке", красивые костюмы, привезенные из Минска, позволили, по словам Натальи Новожиловой, провести конкурс интересно, с хорошим задором и аншлагом в зрительном зале.

Гостья, которая от начала до конца руководила процессом подготовки, выступала в роли ведущей мероприятия, рассказала, что приезжает на Чигиринское водохранилище в третий раз. Привлекает определенная публика, которая любит природу, гитару, душевную музыку. "Очень радостно видеть знакомые лица, к которым уже привязалась. Здесь каждый раз остается моя душа, - отметила Наталья Новожилова. - Сама играю на гитаре и пою. Подумываю в следующем году поучаствовать в конкурсе "Гитара по кругу".

VIII Международный музыкально-спортивный праздник "Большая бард-рыбалка” проходил в п.Грудичино Быховского района на Чигиринском водохранилище 28-30 июля. Творческий проект является визиткой музыкально-фестивальной жизни Могилевской области и Беларуси, который возрождает традиции семейного туристического отдыха, объединяет дружеские и корпоративные компании. В нынешнем году он собрал авторов-исполнителей и музыкантов из 10 стран.

Фото Ольги Емельяновой