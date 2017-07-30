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Мик Джаггер выпустил два новых клипа
30.07.2017 22:45 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июл — Sputnik. Мик Джаггер выпустил сразу два новых сингла и удивил своих поклонников, посвятив песни политике.
Синглы England Lost и Gotta Get a Grip музыкант сопроводил видеоклипами. Сам лидер The Rolling Stones рассказал, что выход композиций стал его реакцией на "разочарование и замешательство", в котором порой приходится жить.
"Я хотел донести, что, несмотря на все, что происходит, вам нужно жить своей жизнью, быть собой и пытаться создать собственную идентичность", — сказал музыкант.
Известный
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Новые синглы фронтмен группы The Rolling Stones посвятил политике.
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