Мик Джаггер выпустил два новых клипа

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Мик Джаггер выпустил сразу два новых сингла и удивил своих поклонников, посвятив песни политике.

Синглы England Lost и Gotta Get a Grip музыкант сопроводил видеоклипами. Сам лидер The Rolling Stones рассказал, что выход композиций стал его реакцией на "разочарование и замешательство", в котором порой приходится жить.

"Я хотел донести, что, несмотря на все, что происходит, вам нужно жить своей жизнью, быть собой и пытаться создать собственную идентичность", — сказал музыкант.

Известный рокер отметил, что не является политическим оптимистом, и добавил, что эти песни начал писать еще в апреле, не желая дожидаться следующего года, когда они могут утратить актуальность.