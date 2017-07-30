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Мик Джаггер выпустил два новых клипа

30.07.2017 22:45 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июл — Sputnik. Мик Джаггер выпустил сразу два новых сингла и удивил своих поклонников, посвятив песни политике.

Синглы England Lost и Gotta Get a Grip музыкант сопроводил видеоклипами. Сам лидер The Rolling Stones рассказал, что выход композиций стал его реакцией на "разочарование и замешательство", в котором порой приходится жить.

"Я хотел донести, что, несмотря на все, что происходит, вам нужно жить своей жизнью, быть собой и пытаться создать собственную идентичность", — сказал музыкант.

Известный рокер отметил, что не является политическим оптимистом, и добавил, что эти песни начал писать еще в апреле, не желая дожидаться следующего года, когда они могут утратить актуальность.

 
Теги: Минск
 
 
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Новые синглы фронтмен группы The Rolling Stones посвятил политике.

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