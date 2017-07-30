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Скончался белорусский рэпер, создатель группы ЛСП Рома Англичанин
31.07.2017 08:16 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Скончался один из создателей и участников белорусского рэп-коллектива ЛСП Роман Сащенко, известный также под именем Рома Англичанин, сообщается на странице группы "ВКонтакте".
© Sputnik Антон Тушин
Уроженец Могилева Сащенко умер в минувшее воскресенье, ему было 29 лет.
"Перестало биться сердце нашего друга, участника группы ЛСП, Ромы Англичанина. Покойся с миром. Пусть земля тебе будет пухом", — говорится в сообщении группы.
Причина смерти рэпера не сообщается.
Дуэт ЛСП был основан в 2012 году Романом Сащенко и Олегом Савченко. За свою карьеру группа выпустила четыре студийных альбома и девять видеоклипов на свои композиции.
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Рэп-дуэт ЛСП существовал с 2012 года, за это время музыканты выпустили четыре альбома и сняли девять клипов на свои песни.
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