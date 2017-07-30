Честера Беннингтона похоронили в Ботаническом саду в Калифорнии

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Вокалиста американской рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона похоронили в минувшую субботу в Ботаническом саду недалеко от его дома в городе Палос-Вердес, штат Калифорния, передают американские СМИ.

По информации очевидцев траурного процесса, у всех, кто находился на похоронах Беннингтона, на руке был одет желтый браслет с именем солиста, подобный тем, что выдавался для прохода на концерты группы.

На церемонии присутствовали известные музыканты, которые были знакомы с фронтменом Linkin Park, а во время похорон звучали трибьюты песен, которые пел Беннингтон.

Лидер Linkin Park, 41-летний Беннингтон покончил с собой 20 июля в своем собственном доме, в то время как его родные уехали из города. Полиция подтвердила, что причиной смерти артиста стал суицид.