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Честера Беннингтона похоронили в Ботаническом саду в Калифорнии

31.07.2017 09:22 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл — Sputnik. Вокалиста американской рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона похоронили в минувшую субботу в Ботаническом саду недалеко от его дома в городе Палос-Вердес, штат Калифорния, передают американские СМИ.

По информации очевидцев траурного процесса, у всех, кто находился на похоронах Беннингтона, на руке был одет желтый браслет с именем солиста, подобный тем, что выдавался для прохода на концерты группы.

На церемонии присутствовали известные музыканты, которые были знакомы с фронтменом Linkin Park, а во время похорон звучали трибьюты песен, которые пел Беннингтон.

Лидер Linkin Park, 41-летний Беннингтон покончил с собой 20 июля в своем собственном доме, в то время как его родные уехали из города. Полиция подтвердила, что причиной смерти артиста стал суицид.

 
Теги: Минск
 
 
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На траурную церемонию собрались несколько сотен человек, хотя ранее семья музыканта планировала провести закрытые похороны.

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