Уже без Ромы Англичанина: кто такие ЛСП

МИНСК, 31 июл — Sputnik. ЛСП — один из самых известных на постсоветском пространстве современных белорусских музыкальных проектов, во многом этому помогла работа скончавшегося накануне Ромы Англичанина (Сащеко).

Участник коллектива ЛСП Рома Англичанин умер накануне — коллеги и близкие не делятся подробностями о причинах смерти 29-летнего музыканта. Что примечательно, о трагическом событии написали многие не только белорусские, но и зарубежные СМИ. Sputnik объясняет, почему.

ЛСП часто называют сольным проектом минского рэпера Олега Савченко, однако поклонники рэп-музыки знают, что это был полноценный дуэт — вместе с Сащенко. Вместе музыканты работали несколько лет и смогли сделать ЛСП самой известной белорусской рэп-командой.

Существует ЛСП с 2011 года, за это время в актив группы вошли четыре студийных и три мини-альбома, а также ряд синглов — в том числе с известным российским рэпером Oxxxymiron и другими музыкантами.

О музыке группы ЛСП регулярно пишут не больше белорусские, но и зарубежные СМИ — рэп-группа популярна в России, Украине и других постсоветских странах. Многие влиятельные издания, в том числе журнал "Афиша", неоднократно писали о коллективе как об открытии в рэп-музыке и включали записи ЛСП в списки лучших.

Только в социальной сети "ВКонтакте" у официальной страницы ЛСП более 360 тысяч подписчиков, еще множество поклонников группы состоят в фан-сообществах, а также следят за творчеством коллектива в других социальных сетях.

На официальном Youtube-канале ЛСП более 157 тысяч подписчиков, а суммарное количество просмотров видео группы превышает 19 миллионов. Для сравнения, у популярной белорусской группы "Без билета" на YouTube всего около двух миллионов просмотров.

Последняя на данный момент песня ЛСП (в сотрудничестве с Big Russian Boss и Young P&H) вышла за два дня до смерти Сащенко.