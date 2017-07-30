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Создатели "Телепузиков" анонсировали появление мини-пузиков
31.07.2017 10:04 — Новости Культуры | Tut.by
Создатели сериала BBC «Телепузики» анонсировали в
Напомним, что детская кукольная телевизионная программа «Телепузики»
Скорее всего, мини-пузики являются детьми главных героев шоу.
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Создатели сериала BBC "Телепузики" анонсировали в Twitter появление мини-пузиков - восьми разноцветных существ с антеннками на головах, которые живут в той же долине,...
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