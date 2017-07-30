Создатели сериала BBC «Телепузики» анонсировали в Twitter появление мини-пузиков — восьми разноцветных существ с антеннками на головах, которые живут в той же долине, что и обитатели оригинального шоу. Маленьких телепузиков зовут Дада, Баа, Пинг, Руру, Мими, Амби-Памби, Нин и Даггл Ди.



Фото с сайта intellect-video.com

Напомним, что детская кукольная телевизионная программа «Телепузики» вышла двадцать лет назад, 31 марта 1997 года, на британском телеканале ВВС. Четыре героя — Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По — покорили зрителей 120 стран мира. Права на показ «Телепузиков» купила даже Северная Корея. Показ программы завершился 5 января 2001 года. Сериал был возобновлен в 2015 году.

Скорее всего, мини-пузики являются детьми главных героев шоу.