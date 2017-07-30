Кино в августе: топ-5 самых интересных фильмов

Для любителей кино август — месяц-"середнячок": громкие премьеры в этом месяце обычно не выпускают. Впрочем, в кинотеатрах все равно есть что посмотреть. По традиции, Sputnik собрал для вас топ-5 самых интересных фильмов в августе Минске.

"Темная башня"

Экранизации самой известной книжной серии американского фантаста Стивена Кинга его фанаты ждали много лет. Студии то начинали, то откладывали съемки, затем долго не могли утвердить режиссера и актерский состав. И, наконец, в прокат выйдет "Темная башня".

Экранизировать opus magnum Кинга взялся Николай Арсель — личность не очень известная в киносреде, но обладатель наград за сценарии и номинации на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". Главные роли исполняют Идрис Эльба и Мэттью Макконахи. Возможно, фильм окажется лучше, чем многие другие экранизации Кинга — осталось дождаться первых отзывов критиков и зрителей.

Дата выхода фильма "Темная башня" в прокат: 3 августа.

"Похищение"

Сериальный режиссер Луис Прието решил снять триллер с Холи Берри в главной роли. Интерес к "Похищению" создатели картины подогревают фактами из статистики: так, в США каждые 40 минут похищают ребенка, а именно с этим и столкнулась главная героиня.

Конечно, в "Похищении" будет не драма и слезы матери, а отчаянная борьба за ребенка, погони и прочие элементы боевика. Как говорит героиня Берри, "не с той мамочкой связались" — так что "Похищение" может быть интересно самим мамам и их детям, чтобы снова напомнить, что нет ничего страшнее, чем мама в гневе.

В прокат фильм "Похищение" выходит 3 августа.

"Валериан и город тысячи планет"

Новый фантастический фильм создателя "Люси" и "Пятого элемента" Люка Бессона — самая дорогая картина в истории европейского кинематографа. Бюджет экранизации одноименных комиксов составил $177 миллионов — так что картинка будет определенно зрелищной и насыщенной.

Для исполнения ролей космических спецагентов Бессон выбрал молодых, но уже полюбившихся Голливуду исполнителей: Дейна ДеХаана и Кару Делевинь. Кроме них, появятся в "Валериане" Клайв Оуэн, Итан Хоук и даже Рианна — достаточно звездный состав, что не так часто бывает во французском кино.

В прокат "Валериан и город тысячи планет" выйдет 10 августа.

"Телохранитель киллера"

Шедевра от фильма "Телохранитель киллера" никто не ожидает, но актерский состав и трейлер позволяют ожидать как минимум добротного и смешного боевика. Звездами картины стали любимец девушек Райан Рейнольдс, кроме него в нем нас ждут Гари Олдмэн и Самуэл Л. Джексон.

Сюжет фильма вытекает из названия: лучший телохранитель вынужден защищать известного преступника, а затем — и объединиться с ним, чтобы выжить и остаться невредимым. Сюжет достаточно тривиален, но мы ведь не за оригинальностью ходим на боевики, так?

Дата выхода в прокат фильма "Телохранитель киллера": 10 августа.

"Тюльпанная лихорадка"

И снова в кадре пара — ДеХаан и Делевинь. На этот раз они живут в Амстердаме XVII века и любят друг друга. По традиции, у их любви есть преграда — старый муж девушки, настоящий магнат в исполнении неподражаемого Кристофа Вальца. Дальше — романтика, мучения и желание юноши разбогатеть ради любви.

Снял "Тюльпанную лихорадку" создатель картины "Еще одна из рода Болейн" и сериала "Холодный дом", что говорит о том, что историческую картинку он воссоздать точно сможет.

В прокат "Тюльпанная лихорадка" выйдет 24 августа.