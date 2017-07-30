В Париже на 89 году жизни скончалась французская актриса Жанна Моро. Об этом сообщает Closer.



Жанна Моро. Фото: Википедия

По данным издания, тело артистки обнаружила в ее квартире домработница. Информацию о смерти подтвердил агент Моро. Причина смерти не уточняется.

Жанна Моро родилась 23 января 1928 года в Париже. Училась в Высшей национальной консерватории драматического искусства. Свою карьеру начала в легендарном театре Комеди Франсез, став самой молодой актрисой за его трехсотлетнюю историю. Позднее стала киноактрисой.

Пиком карьеры Моро стали 1960-е годы. Она снималась у Микеланджело Антониони — фильм «Ночь» (1961), Луиса Бунюэля в «Дневнике горничной» (1964), Франсуа Трюффо в фильмах «Жюль и Джим» (1961) и «Невеста была в черном» (1966).

В 1960 году Жанна Моро получила приз лучшей актрисе на Каннском кинофестивале (за роль в фильме «7 дней — 7 ночей» Питера Брука), а 1983-м возглавляла жюри 33-го Берлинского кинофестиваля.



Жанна Моро и Марчелло Мастроянни в фильме «Ночь». Фото: Википедия

По словам кинокритика Жинетты Венсандо, «в то время как Брижит Бардо символизировала чувственность, а Катрин Денев — элегантность, Жанна Моро воплотила в кино идеал интеллектуальной женственности».