Оперная дива возглавила рейтинг самых богатых звезд России

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Оперная певица Анна Нетребко возглавила список самых высокооплачиваемых российских звезд, составленный журналом Forbes.



© AP/ Nati Harnik На день и на полмиллиона: Джефф Безос снова не самый богатый

Издание регулярно составляет рейтинги самых богатых бизнесменов, актеров и артистов. В очередное обновление списка "богачей" попали российские музыканты.

Возглавила список по итогам прошлого года известная оперная певица Анна Нетребко — она заработала за год около 7,5 миллиона долларов.

На втором месте по доходам — Филипп Киркоров, который заработал 7,4 миллиона долларов. Третью строчку занял Тимати с 6,6 миллионами долларов. Замыкает топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов Егор Крид и четыре миллиона долларов в год.

Кроме того, в топ-50 самых высокооплачиваемых звезд присутствуют рэперы Oxxxymiron и Баста, Сергей Шнуров, Земфира, группа Серебро и другие исполнители.

Белорусский исполнитель Макс Корж, на сегодня — самый известный артист из республики в России, в рейтинг по итогам прошлого года не вошел.