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Оперная дива возглавила рейтинг самых богатых звезд России
31.07.2017 13:41 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Оперная певица Анна Нетребко возглавила список самых высокооплачиваемых российских звезд, составленный журналом Forbes.
© AP/ Nati Harnik
Издание регулярно составляет рейтинги самых богатых бизнесменов, актеров и артистов. В очередное обновление списка "богачей" попали российские музыканты.
Возглавила список по итогам прошлого года известная оперная певица Анна Нетребко — она заработала за год около 7,5 миллиона долларов.
На втором месте по доходам — Филипп Киркоров, который заработал 7,4 миллиона долларов. Третью строчку занял Тимати с 6,6 миллионами долларов. Замыкает топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов Егор Крид и четыре миллиона долларов в год.
Кроме того, в топ-50 самых высокооплачиваемых звезд присутствуют рэперы Oxxxymiron и Баста, Сергей Шнуров, Земфира, группа Серебро и другие исполнители.
Белорусский исполнитель Макс Корж, на сегодня — самый известный артист из республики в России, в рейтинг по итогам прошлого года не вошел.
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Певица Анна Нетребко заработала в прошлом году около семи с половиной миллионов долларов - больше, чем Киркоров или Тимати.
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