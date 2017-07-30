ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оперная дива возглавила рейтинг самых богатых звезд России

31.07.2017 13:41 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Оперная певица Анна Нетребко возглавила список самых высокооплачиваемых российских звезд, составленный журналом Forbes.

Оперная дива возглавила рейтинг самых богатых звезд России
© AP/ Nati Harnik
На день и на полмиллиона: Джефф Безос снова не самый богатый

Издание регулярно составляет рейтинги самых богатых бизнесменов, актеров и артистов. В очередное обновление списка "богачей" попали российские музыканты.

Возглавила список по итогам прошлого года известная оперная певица Анна Нетребко — она заработала за год около 7,5 миллиона долларов.

На втором месте по доходам — Филипп Киркоров, который заработал 7,4 миллиона долларов. Третью строчку занял Тимати с 6,6 миллионами долларов. Замыкает топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов Егор Крид и четыре миллиона долларов в год.

Кроме того, в топ-50 самых высокооплачиваемых звезд присутствуют рэперы Oxxxymiron и Баста, Сергей Шнуров, Земфира, группа Серебро и другие исполнители.

Белорусский исполнитель Макс Корж, на сегодня — самый известный артист из республики в России, в рейтинг по итогам прошлого года не вошел.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица Анна Нетребко заработала в прошлом году около семи с половиной миллионов долларов - больше, чем Киркоров или Тимати.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Кино в августе: топ-5 самых интересных фильмов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика