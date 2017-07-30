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Андрей Малахов уйдет с Первого канала

31.07.2017 13:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Телеведущий Андрей Малахов уйдет с Первого канала. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК, о предстоящем уходе Малахова также пишет корреспондент «Настоящего времени» Егор Максимов.


Собеседники РБК утверждают, что уход Малахова спровоцирован конфликтом внутри команды его ток-шоу «Пусть говорят» — он якобы не сработался с продюсером, которая вернулась в передачу после девятилетнего перерыва. Имя продюсера не приводится.

Сотрудники «Пусть говорят» уже переходят в ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Ведущий «Прямого эфира» Борис Корчевников ранее стал генеральным директором телеканала «Спас» и, как пишет РБК, в конце лета уйдет с ВГТРК.

Будет ли Малахов новым ведущим «Прямого эфира», неизвестно. Сам ведущий, а также представители телеканалов пока никак не прокомментировали ситуацию.

По словам Максимова, в студии «Пусть говорят» в Останкино уже снимают передачу Дмитрия Шепелева.

Малахов ведет ток-шоу на Первом канале под разными названиями с 2001 года. В 2017 году он занял 30-е место в рейтинге российских знаменитостей Forbes с доходом 1,2 миллиона долларов.

 
 
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Сотрудники "Пусть говорят" уже переходят в ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1".

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