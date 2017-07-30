В Заславле появилась скульптура основателя города - князя Изяслава

Скульптурная композиция родоначальнику династии полоцких князей появилась в городе благодаря республиканскому дочернему унитарному предприятию «Белоруснефть — Минскавтозаправка».



Фото: Татьяна Шимко

— Планируя реконструкцию нашей заправочной станции, которая давно здесь работает, хотели внести в городской ландшафт особую нотку, — отметил директор РДУП «Белоруснефть — Минскавтозаправка» Александр Драгун. — В итоге появилась идея установить скульптуру основателю Заславля. Она украсит не только нашу территорию, но и город в целом.

Князь Изяслав, высотой без малого три метра, представлен таким, каким бы он мог быть в зрелом возрасте.

Величественная композиция сразу привлекла внимание жителей и гостей города. Каждый стремится сделать снимок на память и прочитать таинственную надпись на валуне.

— Отрадно, что в нашем городе появляются новые достопримечательности, красивые, модернизированные объекты, и одновременно сохраняется интерес к нашей истории, — комментирует председатель Заславского городского исполнительного комитета Светлана Карташёва. — Скульптура привнесла исторические мотивы в городской ландшафт. А заправка после реконструкции приобрела современный вид и существенно расширила перечень услуг. Благодаря этому появились еще и новые рабочие места: штат сотрудников увеличился в два раза.

Изяслав первым из восточнославянских правителей ввел в Полоцком княжестве письменность и учение грамоте. Его родовым знаком считается трезубец с маленьким крестиком на среднем зубце.