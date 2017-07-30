Дания — невероятно интересная страна, до которой, правда, белорусские туристы добираются не так часто. TUT.BY совместно с Carlsberg немного подправят эту статистику! Вместе мы проведем онлайн-квест, победитель которого сможет поехать в Копенгаген на фестиваль пива, приуроченный к 170-летнему юбилею компании.

В первый день поездки — 25 августа — победитель пообедает на скандинавском «пивном» ланче в Музее Carlsberg и узнает много нового о компании, пенном напитке и вековых традициях его производства в специально подготовленном экскурсионном туре. Закончатся насыщенные сутки ужином в Jacobsen Bar с дегустацией различных сортов пива.

Следующий день — 26 августа — начнется с экскурсии по Копенгагену, во время которого вы узнаете, какое наследие в столице Дании оставил Carlsberg и лично его основатели: отец и сын Якобсены. Продолжится день посещением яркой уличной вечеринки в честь 170-летия компании.





Поездка будет включать себя перелет до датской столицы, две ночи в гостинице, а также возможность познакомиться с датской национальной кухней.

Для того, чтобы получить шанс победить, вам необходимо найти в архиве TUT.BY 4 новости, каждая из которых косвенно связана с успехами и достижениями компании Carlsberg. В каждом новом материале после первого абзаца вы найдете изображение с текстом, который даст подсказку на следующую публикацию. Всего их будет четыре.

Определить, правильно ли вы нашли новость, нетрудно. В каждую их них мы вставим вот такое изображение:





Для участия в онлайн-квесте Вам необходимо в период до 14:00 03.08.2017 найти 4 новости, которые описаны в каждой из загадок и содержат в себе изображение со следующей загадкой, сделать скриншоты страниц с найденными материалами и отправить их на e-mail carlsberg170@tut.by.

Заявки принимаются до 14:00 03.08.2017.

Затем мы случайным образом выберем счастливое письмо, автор которого отправиться в Данию на празднование 170-летнего юбилею Carlsberg.

В онлайн-квесте могут принимать участие дееспособные граждане Республики Беларусь и иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, достигшие 18 лет, в паспорте которых (выданном не более 10 лет назад) имеется как минимум 2 пустые страницы, и имеющие действующую Шенгенскую визу со сроком до 28 ноября 2017 года.

В онлайн-квесте не могут принимать участие сотрудники ОАО «Пивзавод Оливария» и ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению Конкурса.

Победитель будет объявлен не позднее 5 августа в рубрике «Кругозор».





170 лет – это не просто юбилей компании Carlsberg . За это время мы изменили подход в приготовлении современного лагера, внесли свой вклад в развитие культуры, науки, искусства и безмерно рады продолжать варить для вас, пожалуй, лучшее пиво в мире.



