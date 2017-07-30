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Эдите Пьехе - 80. Пять лучших ее песен, которые пели наши бабушки и дедушки

31.07.2017 15:04 — Новости Культуры | Tut.by  
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Знаменитая советская эстрадная певица родилась 31 июля 1937 года во Франции, в шахтерском городе, расположенном в 200 километрах от Парижа. После Второй мировой войны Эдита Пьеха вместе с матерью и отчимом уехала в Польшу, а во время хрущевской «оттепели» ее отправили на учебу в СССР. В новогоднюю ночь с 1955 на 1956 год она выступила на концерте с ансамблем студентов Ленинградской консерватории — и на следующее утро проснулась знаменитой. Ансамбль «Дружба» — такое название получил коллектив — гремел на советской эстраде следующие 20 лет. TUT.BY составил свою субъективную пятерку самых ярких песен Эдиты Пьехи.

«Белый свет» («На тебе сошелся клином белый свет…»)

Музыка Оскара Фельцмана, слова Михаила Танич, Игоря Шаферана.

«Огромное небо»

Музыка Оскара Фельцмана, слова Роберта Рождественского.

«Венок Дуная»

Музыка Оскара Фельцмана, слова Евгения Долматовского.

«Нам рано жить воспоминаниями»

Музыка Алексея Мажукова, слова Владимира Меньшикова.

«Люди, улыбнитесь миру»

Музыка Бобби Уинтон, русский текст Ильи Резника

 
 
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Знаменитая советская эстрадная певица родилась 31 июля 1937 года во Франции, в шахтерском городе, расположенном в 200 километрах от Парижа. После Второй мировой войны...

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