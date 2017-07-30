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Музыканты выражают соболезнования в связи со смертью Ромы Англичанина
31.07.2017 15:27 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Коллеги и фанаты выражают соболезнования в социальных сетях в связи со смертью 29-летнего участника белорусской группы ЛСП Романа "Англичанина" Сащеко.
Участник коллектива ЛСП Рома "Англичанин" Сащеко умер накануне — коллеги и близкие не делятся подробностями о причинах смерти 29-летнего музыканта. В связи с кончиной музыканта многие известные рэп-исполнители выражают свои соболезнования в социальных сетях.
Среди выразивших сожаление в связи со смертью Сащеко — известные музыканты: Баста, Скриптонит, PHARAOH, СД, Гарри Топор и многие другие. Значительная часть из них была знакома с "Англичанином" лично.
Выражают свои соболезнования в связи с кониной Сащеко и фанаты группы ЛСП. Многие уже предложили создать в Минске стихийный мемориал в его честь и принести цветы.
Дата и место похорон участника ЛСП пока не названы.
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О кончине участника рэп-дуэта написали многие известные артисты - Баста, Скриптонит, PHARAOH и другие.
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