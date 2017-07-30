Тут пьют настоящий мятный чай и тростниковый сок. Местные любят кошек, а вот собак не очень. Люди здесь коммуникабельные, но редко знают английский — общаться готовы на арабском, французском или языке жестов. Это рассказ о путешествии в Марокко.

Автор сегодняшнего « Фотоотдыха »: читательница Юлия Королева.

Какие ассоциации возникают со словом «Марокко»? Наверное, всплывают в голове названия городов Касабланка и Марракеш. Первый — благодаря одноименному голливудскому фильму. А второй, возможно, благодаря фильму Хичкока «Человек, который слишком много знал». А также, вероятно, из-за созвучия названия города с названием страны, возникшей из-за путаницы с правильным произношением и переводом.





Еще вспомнится марокканский мятный чай и апельсины, но вряд ли кошки и город Эс-Сувейра. А между прочим, оказалось, что Марокко — это страна кошек, а порт Эс-Сувейра в свое время был североафриканской столицей хиппи.





Мое же знакомство с Марокко началось с консульства во Франкфурте. Чтобы попасть в Марокко, белорусам (в отличие от граждан России) нужна виза. И ее получение стало отдельным квестом, о котором можно написать целую историю.

Но бюрократические проволочки остались позади, а самолет уже приземлился в аэропорту Марракеша. Аэропорт на удивление очень современный, с интересным футуристическим дизайном, просторный и чистый. Мне пришлось провести в нем ночь, заодно познакомившись с местными стражами порядка, которые любезно показали место, где комфортнее спать.

За территорией аэропорта цивилизация превращается в пустыню, с которой я встретилась на рассвете, отправившись пешком на автобусную станцию. Сразу же пообщалась с полицией, остановившей машину прямо на зебре, где я хотела перейти дорогу. Мужчины поинтересовались, не нужна ли мне помощь или, может, мне надо вызвать такси, а получив мой ответ, два раза на пальцах объяснили, как дойти до станции.

Вообще в Марокко говорят на двух языках: арабском и французском, английский мало кто знает, поэтому общаться приходилось в основном жестами. До города от аэропорта 45 минут пешком, поэтому можно прогуляться и сэкономить деньги, которые можно было бы потратить на такси. А заодно хорошо осмотреться и понять, соответствует ли страна твоим ожиданиям.





Сложно сказать, почему выбор пал на Марокко. Возможно, меня привлекало, что это все-таки Африка, но близкая и доступная, при этом не такое банальное место для отдыха, как Египет (в котором, кстати, я не была). А еще фотографии с расписными разноцветными тарелочками и синие стены в городах.

Но все же я не была готова увидеть безжизненную каменистую почву под ногами и кактусы. В центре Марракеш — достаточно современный город, с велодорожками, апельсиновыми деревьями вдоль тротуаров, роскошными садами и парками, которые сложно представить на такой пустынной земле. Совершенно другая архитектура. Такое ощущение, что дома построены из той же земли, на которой стоят. Их цвет варьируется от песочного до красновато-терракотового, как обожженная глина. А по форме — простые и незамысловатые кубы. Все это выглядит очень непривычным после Европы.





Автобус довез меня из Марракеша в Эс-Сувейру за 100 дирхамов (а вообще, правильно дирам, а не дирхам). Вдоль дороги разбиты аргановые, оливковые и апельсиновые сады. Видно, что марокканцы умеют обращаться со своей землей. В качестве основного транспортного средства до сих пор используют ослов и лошадей, автобусу часто доводилось обгонять конные брички. К слову, автобус был очень просторный, комфортабельный, и бутылки с водой были в свободном доступе.









Эс-Сувейра очень отличается от Марракеша. Представьте Аладдина, что ловко передвигается по узким улочкам среди лавок с фруктами и торговцев коврами и прочей утвари, прыгает по крышам и исчезает в толпе.





Именно такой и есть медина — историческая часть города, находящаяся внутри крепостных стен. Медина испещрена извилистыми узкими улочками, в которых легко заблудиться. Повсюду лавки, кафешки, которые не всегда отличишь от жилого дома, а в северной части самые настоящие трущобы. Под ногами непримечательная плитка, а стены украшены узорчатыми плиточками и рисунками, которые назовешь скорее фресками, чем граффити.





И коты. Коты повсюду. У каждого магазина, кафе или ресторана будет как минимум один кот. Котов тут, несомненно, любят, а вот собак — наоборот, считают грязными животными.





Утро у марокканцев начинается неспешно, часам к 9. Первым делом женщины замешивают тесто и пекут лепешки. Лепешек множество видов, но в основном они пресные и пекутся прямо на открытом воздухе. Местные жители едят эти лепешки за завтраком, запивая мятным чаем. Потом на обед закусывают ими рыбку или таджин. И снова вечером пьют чай с лепешками.









К слову, о чае. Говорят, что правильный марокканский чай должен быть крепкий, как жизнь, сладкий, как любовь, пенистый, как море, и успокаивающий, как смерть.





В чай принято добавлять большое количество сахара, несколько раз выливать и заливать обратно в чайник, а потом разливать с высоты, чтобы образовывалась пена. Причем если приготовление пищи исключительно женская обязанность, то чайные церемонии — дело мужчин. Мятный чай пьют практически целый день. А для разнообразия — сок из тростника и свежевыжатый апельсиновый.





Местные апельсины в изобилии, поэтому недорогим и качественным источником витамина С можно насладиться сполна. Продавцы сока, чьи лавки находятся за стенами медины возле самого порта, забавно украшают прилавки апельсиновой цедрой. Правда, запах стоит не очень приятный.





Выловленную в океане рыбу сразу на небольшом рынке в порту продают и чистят. Поэтому все, что находится рядом, имеет запах рыбы.







Рядом с портом стоят в одну линию рестораны, куда попадает немалая часть пойманных морепродуктов. В них уже сразу накрыты столы, а свежая рыба лежит рядом, на подстилке из зелени. Можно выбрать рыбку, которую приготовят по вашему желанию. Кроме запаха, внимание в порту сразу привлекают чайки: они просто огромные и практически непугливые.









По правую сторону от порта очень красивый пейзаж: океанские волны разбиваются о камни и подступают прямо к стенам крепости.





Именно такую же картину видела Дейнерис Таргариен, подплывая к городу Астапор в сериале «Игра престолов». В сериале город серфингистов превратили в оплот работорговцев и родину армии Безупречных. На самом деле об этом (а также о том, что Эс-Сувейра была любимым местом виртуозного гитариста Джимми Хендрикса), я узнала уже на месте. О втором факте напоминают надписи на стенах, названия отелей и комнат в хостелах. Лично у меня в хостеле тоже была комната с названием Jimi Hendrix.





Сейчас Эс-Сувейра популярна у серфингистов. Цены и волны одинаково приятные. Как раз в начале мая, когда я там отдыхала, в заливе в 30 километрах от города проходили соревнования по виндсерфингу.





Да, в Эс-Сувейре достаточно ветрено, что делает ее менее привлекательной для пляжного отдыха. Я отважилась только 3 раза искупаться в океане. Но все равно было необыкновенно осознавать, что ты находишься на краю материка, купаешься в Атлантическом океане, а где-то там, за горизонтом, далеко-далеко начинаются берега Америки.





В конце весны солнце еще не такое сильное, чтобы прогревать воду, но чтобы позагорать и не замерзнуть, его вполне достаточно. Вечерами становилось прохладно, поэтому хотелось надеть кофту. Из других водных развлечений в городе есть хаммамы. Если решите заглянуть, то ищите посовременнее: найдя самую древнюю баню с историей, мы вышли из нее еще более грязными и замерзшими.





В качестве культурной программы я просто бродила по улочкам медины, разглядывая товары, и заглядывала в художественные галереи, если они попадались мне на пути.









Товары, выставленные на продажу, словно экспонаты музея под открытым небом: расписная посуда, тканые ковры, деревянные резные изделия, серебряные украшения, под которые отведена целая улица.





И все это идет вперемежку с лотками, заваленными апельсинами, дынями, бананами и финиками, или подвешенными кусками мяса и пирамидами из оливок и специй.









Помидорки черри здесь самые дешевые из всех мест, где я когда-либо их встречала, — всего по 3 дирхама за килограмм, если поторговаться. И обязательно надо торговаться! Если нет ценника, то смело называйте свою цену. А еще лучше подходите, когда покупают местные, слушайте, какую цену называют им, и требуйте себе такую же.





Я пыталась начать учить французский язык, чтобы пообщаться с местными, но лучше зашел арабский. Я смогла перебрасываться с торговцами фразами на их родном языке. Ответом было их расположение в виде улыбок, скидок и угощений. Людям всегда приятно, когда иностранцы пытаются говорить так, как они.

Отдельно хочу упомянуть еще про одну местную достопримечательность — аргановое масло. Увидеть процесс его изготовления можно прямо на улице, но мне посчастливилось попасть на аргановую ферму.





Вообще аргановые деревья растут только в южной части Марокко, поэтому больше нигде вы не найдете мануфактур по производству масла арганы. Процесс ручной и трудоемкий: собранные плоды освобождают от скорлупы с помощью камня. Из оболочки достается маленькое белое семечко, которое перетирают на жерновах, опять же, вручную, получая конечный продукт. Для одного литра масла надо 60 килограммов таких плодов или 5 килограммов семечек, а на его изготовление уйдет примерно 20 часов работы.





Оставшийся жмых в виде коричневых лепешек потом продают и используют в качестве масок для лица. И всем этим процессом занимаются исключительно женщины, причем в основном преклонного возраста. Что тут сказать, нелегка женская доля в мусульманских странах.





Любопытно, что все аргановые деревья находятся под защитой государства. Их невозможно культивировать, они произрастают только в дикой среде. И козы залазят именно на аргановые деревья и поедают зеленые плоды. Ведь кора деревьев очень ребристая, за нее можно зацепиться копытами. На обратном пути с фермы я увидела коз на деревьях. Так что они действительно туда залазят, это не миф!





Стоит больше рассказать о местных жителях, ведь именно от населения во многом зависит впечатление о стране. Первые несколько дней меня очень напрягало их внимание. Они буквально лезли в лицо, чтобы поздороваться, бежали рядом, чтобы отнять минуту времени и предложить что-то. Но потом просто здороваешься в ответ, а дальше перестаешь обращать внимание и идешь своей дорогой. А на предложения качаешь головой и отвечаешь «шукран», что с арабского значит «спасибо».

Арабы в Марокко в принципе очень эмоциональны и экспрессивны. Испанцы и итальянцы в сравнении с ними покажутся тихонями. Что-то рассказывая, марокканец непременно будет жестикулировать, махать руками, и все это на повышенных тонах. Выясняют отношения зачастую кулаками. И женщины в этом плане не отстают от мужчин.





Хотя пожилые люди обычно просто улыбаются и кивают, когда встречаешься с ними взглядом. Забавно, что некоторые с удовольствием позируют, видя объектив камеры, направленный на них. А в других случаях можно нарваться на неприятности, особенно это касается женщин.









И вот только я привыкла к местным порядкам, стала ориентироваться в Эс-Сувейре, как настала пора уезжать.

















У меня был самолет из Касабланки, поэтому предстояло посетить еще один город на побережье Атлантического океана, самый густонаселенный в стране. После небольшой Эс-Сувейры он показался настоящим мегаполисом, но уже ничем особо не удивил.





Что можно сказать в заключение? Понравилось ли мне в Марокко? Хотела бы я туда еще вернуться? Я не могу сказать, что эта страна меня покорила. Отдельные моменты мне были неприятны. Но есть в Марокко что-то такое, от чего я хочу туда вернуться.





Правда, нескоро, может, через 2−3 года. Возможно, к тому времени уже и визы будут не нужны, а может, ехать станет небезопасно. Кто знает. Но я обязательно в следующий раз хочу отправиться в пустыню на верблюдах, посетить Айт-Бен-Хадду и Шефшауен. Поэтому дерзайте, путешествуйте! Рихлят саида (счастливого пути)!









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