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Вдова экс-солиста "Иванушек" объяснила, почему прах ее мужа не хоронят уже месяц
31.07.2017 16:40 — Новости Культуры | Tut.by
Прах бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева,
«Мы уже месяц занимаемся вопросом захоронения Олега на Ваганьковском кладбище. Кладбище закрытое, для этого нужно разрешение правительства Москвы», — рассказала она. По словам Куцевол, проблему нужно решить до того, как пройдет 40 дней с момента смерти: «Сейчас мы ждем ответа от властей и надеемся, что нам посодействуют».
Олег Яковлев скончался 29 июня в Москве на 47-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. Накануне мужчину с двусторонним воспалением легких
1 июля артиста кремировали на Троекуровском кладбище.
Яковлев пел в группе «Иванушки International» с 1998 по 2013 год, а затем решил заняться сольной карьерой.
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Прах бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева, умершего месяц назад, до сих пор не похоронен. Об этом его вдова Александра Куцевол заявила РИА...
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