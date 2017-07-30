Прах бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева, умершего месяц назад, до сих пор не похоронен. Об этом его вдова Александра Куцевол заявила РИА Новости .



Олег Яковлев. Фото из Facebook

«Мы уже месяц занимаемся вопросом захоронения Олега на Ваганьковском кладбище. Кладбище закрытое, для этого нужно разрешение правительства Москвы», — рассказала она. По словам Куцевол, проблему нужно решить до того, как пройдет 40 дней с момента смерти: «Сейчас мы ждем ответа от властей и надеемся, что нам посодействуют».

Олег Яковлев скончался 29 июня в Москве на 47-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. Накануне мужчину с двусторонним воспалением легких в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

1 июля артиста кремировали на Троекуровском кладбище.

Яковлев пел в группе «Иванушки International» с 1998 по 2013 год, а затем решил заняться сольной карьерой.