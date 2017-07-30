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Вдова экс-солиста "Иванушек" объяснила, почему прах ее мужа не хоронят уже месяц

31.07.2017 16:40 — Новости Культуры | Tut.by  
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Прах бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева, умершего месяц назад, до сих пор не похоронен. Об этом его вдова Александра Куцевол заявила РИА Новости.


Олег Яковлев. Фото из Facebook

«Мы уже месяц занимаемся вопросом захоронения Олега на Ваганьковском кладбище. Кладбище закрытое, для этого нужно разрешение правительства Москвы», — рассказала она. По словам Куцевол, проблему нужно решить до того, как пройдет 40 дней с момента смерти: «Сейчас мы ждем ответа от властей и надеемся, что нам посодействуют».

Олег Яковлев скончался 29 июня в Москве на 47-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. Накануне мужчину с двусторонним воспалением легких в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

1 июля артиста кремировали на Троекуровском кладбище.

Яковлев пел в группе «Иванушки International» с 1998 по 2013 год, а затем решил заняться сольной карьерой.

 
 
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Прах бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева, умершего месяц назад, до сих пор не похоронен. Об этом его вдова Александра Куцевол заявила РИА...

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