ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер актер и драматург Сэм Шепард

31.07.2017 21:25 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американский актер и драматург, лауреат Пулитцеровской премии Сэм Шепард скончался на 74-м году жизни. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает Аssociated Рress.


Сэм Шепард. Фото: Reuters

Как рассказал представитель семьи Шепарда, он умер 27 июля от осложнений, связанных с болезнью Лу Герига (бокового амиотрофического склероза).

Шепард снялся в нескольких десятках фильмов, среди которых «Фрэнсис», «Париж, Техас», «Стальные магнолии», «Дело о пеликанах», «Дневник памяти», «Пароль „Рыба-меч“», «Черный ястреб», «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса». В 1984 году был номинирован на «Оскар» за роль второго плана в картине «Парни что надо». Последней актерской работой Шепарда стала роль в сериале «Родословная».

Сэм Шепард также автор нескольких десятков пьес — «Безумие любви», «Настоящий Запад», «Проклятье голодающего класса», «Век луны» и других. В 1979 году получил Пулитцеровскую премию за драму «Погребенное дитя».

Он автор сценария к таким фильмам, как «Париж, Техас», «Почему дураки влюбляются», «Забриски-пойнт» (соавтор, вместе с Тонино Гуэра и Микеланджело Антониони) и другие. В 1994 году на экраны вышла его режиссерская работа — вестерн «Язык молчания».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1984 году был номинирован на "Оскар" за роль второго плана в картине "Парни что надо". Последней актерской работой Шепарда стала роль в сериале "Родословная".

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Гигантская крыса отвела хозяина посмотреть на своего детеныша
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика