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Умер актер Сэм Шепард

01.08.2017 06:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Актер и драматург, лауреат Пулитцеровской премии и номинант на «Оскар» Сэм Шепард умер в США от осложнений болезни Лу Герига. Ему было 73 года. Об этом​ сообщает Associated Press со ссылкой на представителя семьи.


Сэм Шепард. Фото: Reuters

По словам официального представителя семьи, Шепард умер в своем доме в Коннектикуте в ночь на четверг, 17 июля, от осложнений латерального амиотрофического склероза (болезнь Лу Герига).​

Сэм Шепард известен как один из сценаристов фильма режиссера Микеланджело Антониони «Забриски-пойнт», а также как один из двух сценаристов фильма «Париж, Техас» режиссера Вима Вендерса, которому в 1984 году была единогласно присуждена «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля.

​Шепард написал 44 пьесы, целый ряд книг и мемуары. За пьесу Buried Child («Похороненный ребенок») в 1979 году он получил Пулитцеровскую премию. Кроме того, он снялся в нескольких десятках фильмов. Некоторые из его пьес («Безумие любви», «Истинный Запад», «Проклятье голодающего класса» и другие) ставились на сцене российских театров. В последние годы Шепард преподавал драматургию в Калифорнийском университете в Дэвисе.

В 1984 году Шепард номинировался на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Парни что надо». Его также номинировали на кинематографические премии BAFTA (1985), «Эмми» (1999) и «Золотой глобус» (2000). 

Среди его работ в кино — роль сенатора Джеймса Рейсмана в фильме «Пароль: «Рыба-меч», роль Фрэнка Кэллоуна в фильме «Дневник моей памяти», роль Томаса Каллахана в фильме «Дело о пеликанах» и другие.

В 2015 году он появился в сериале телеканала Netflix «Родословная» (Bloodline), в роли Роберта Райберна.

 
 
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Актер и драматург, лауреат Пулитцеровской премии и номинант на "Оскар" Сэм Шепард умер в США от осложнений болезни Лу Герига. Ему было 73 года.

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