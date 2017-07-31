Обычно у каждого хомяка в клетке есть свое колесо для бега. Но один возбужденный хомяк решил занять колесо, которым уже пользовался его товарищ. Что получилось из этой затеи, можно увидеть на видео, которое было опубликовано на канале YouTube Storyful Rights Management . Раскроем секрет: одному из хомяков пришлось несладко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хомяк заставил другого хомяка заниматься фитнесом и едва не довел его до смерти Обычно у каждого хомяка в клетке есть свое колесо для бега. Но один возбужденный хомяк решил занять колесо, которое уже использовалось его товарищем. Что...