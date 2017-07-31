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Хомяк заставил другого хомяка заниматься фитнесом и едва не довел его до смерти
01.08.2017 11:06 — Новости Культуры | Tut.by
Обычно у каждого хомяка в клетке есть свое колесо для бега. Но один возбужденный хомяк решил занять колесо, которым уже пользовался его товарищ. Что получилось из этой затеи, можно увидеть на видео, которое было опубликовано на канале YouTube
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Обычно у каждого хомяка в клетке есть свое колесо для бега. Но один возбужденный хомяк решил занять колесо, которое уже использовалось его товарищем. Что...
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