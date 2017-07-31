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"Позитивный заплыв" 2 августа. Проплыви быстрее всех на надувном круге
01.08.2017 12:03 — Новости Культуры | Tut.by
Синоптики обещают, что среда, 2 августа будет одним из самых жарких дней в году. Воздух может
Если у вас есть надувной круг или матрас, а также желание весело провести жаркий вечер буднего дня, приходите с 17.15 на пляж № 2 водохранлища Дрозды, который находится в городской черте. Здесь после регистрации участников в 18.00 начнутся конкурсные заплывы. ОСВОД традиционно настаивает на том, что ни круги, ни матрасы не являются плавсредством, но в этот вечер под присмотром специалистов такое развлечение разрешено.
К участию приглашаются желающие в возрасте от 16 лет и старше со своим инвентарем. Соревнования пройдут в двух номинациях — надувные игрушки и надувные матрасы. Участникам предстоит преодолеть 50-метровую водную дистанцию. Победители отборочных туров примут участие в финальной борьбе за призы. Трое самых быстрых участников финалов получат подарочные сертификаты на лучшие развлечения и яркие эмоции от партнера вечера
В программе вечера также тренинги по оказания первой помощи, советы от спасателей по организации отдыха на природе, консультации специалистов Красного креста о сохранении здоровья с жару. Волонтеры Красного креста также будут бесплатно раздавать воду всем желающим. Ведущий соревнований — Иван Величко.
Заявки на участие в «Позитивном заплыве» можно прислать и заранее (до 14.00 среды, 2 августа) на адрес
Партнер «Позитивного заплыва»
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