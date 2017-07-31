Синоптики обещают, что среда, 2 августа будет одним из самых жарких дней в году. Воздух может прогреться до 36 градусов . А это повод насладиться летом. Белорусский портал TUT.BY, Минское городское управление МЧС, МГО Белорусского общества Красного Креста, Минская городская организация ОСВОД приглашают всех желающих принять участие в «Позитивном заплыве» на надувных кругах и матрасах на водохранилище Дрозды.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Если у вас есть надувной круг или матрас, а также желание весело провести жаркий вечер буднего дня, приходите с 17.15 на пляж № 2 водохранлища Дрозды, который находится в городской черте. Здесь после регистрации участников в 18.00 начнутся конкурсные заплывы. ОСВОД традиционно настаивает на том, что ни круги, ни матрасы не являются плавсредством, но в этот вечер под присмотром специалистов такое развлечение разрешено.





К участию приглашаются желающие в возрасте от 16 лет и старше со своим инвентарем. Соревнования пройдут в двух номинациях — надувные игрушки и надувные матрасы. Участникам предстоит преодолеть 50-метровую водную дистанцию. Победители отборочных туров примут участие в финальной борьбе за призы. Трое самых быстрых участников финалов получат подарочные сертификаты на лучшие развлечения и яркие эмоции от партнера вечера компании Daroo и в качестве награды смогут покататься на катерах МЧС или ОСВОД по водохранилищу, проплыть по которому на надувных игрушках вряд ли удастся.

В программе вечера также тренинги по оказания первой помощи, советы от спасателей по организации отдыха на природе, консультации специалистов Красного креста о сохранении здоровья с жару. Волонтеры Красного креста также будут бесплатно раздавать воду всем желающим. Ведущий соревнований — Иван Величко.

Заявки на участие в «Позитивном заплыве» можно прислать и заранее (до 14.00 среды, 2 августа) на адрес media@tutby.com . Для этого в письме укажите свои имя, фамилию, возраст, контактный телефон, а также номинацию, в которой собираетесь участвовать. Синоптики обещают на вечер 2-го августа для Минска температуру воздуха +30 — +32 градуса, вероятность осадков называют низкой. Давайте проведем этот вечер вместе!

Партнер «Позитивного заплыва»



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