Струя моторной лодки и немного мастерства. Пара из Канады остановила пожар необычным способом

Пара из Канады остановила пожар струей из-под реактивной лодки. Они боролись с огнем до приезда пожарных и смогли замедлить его распространение. Комментаторы на фейсбуке восхитились мастерством лодочников и надеются, что правительство провинции возместит им стоимость топлива.

Коэн Уотсон и Таша Хант из Канады любят кататься на лодках, но в этом сезоне все никак не получалось выбраться к воде. Однако когда им это все же удалось 30 июля, они прославились на всю страну, пишет Buzzfeed .

Коэн и Таша проплывали по южному рукаву реки Томпсон и заметили, что на берегу горит сухая трава. Парочка позвонила пожарным, но огонь продолжал распространяться. Тогда они решили взять дело в свои руки.

К тому моменту, как мы туда добрались, весь берег был в огне. Мой жених посмотрел на меня и сказал: «Давай посмотрим, сможем ли мы потушить пожар струей», — рассказывает Таша.

Огонь уже распространился на 10 метров, когда Коэн Уотсон под пристальных взором других лодочников направился к берегу. Его невеста подсказывала ему, куда плыть.

«Он схватился за мою ногу, а я обхватила его и повисла на моем любимом. Мы приблизились к берегу и старались направить на огонь так много воды, как сможем. И, кажется, началось получаться», — призналась женщина.



Коэн Уотсон и Таша Хант. Фото: социальные сети

После где-то восьми попыток, половина из которых были успешными, пара услышала сирены приближающихся пожарных машин и доверила работу профессионалам.

С огнем в итоге справились пожарные, но Коэн и Таша помогли остановить распространение огня.

Видео произошедшего в тот же день появилось в фейсбуке: его сняла девушка с одной из соседних лодок. По её словам, люди в лодках аплодировали паре стоя.