Горбачев, Лигачев и два белоруса. Кремлевские долгожители старше 85 лет

Со времени распада СССР прошло уже более четверти века. Но многие руководители Советского Союза перестроечных времен, которые пришли к власти в весьма зрелом (по современным меркам) возрасте, до сих пор живы и даже претендуют на статус долгожителей. TUT.BY вспомнил семь кремлевских вождей, которые уже отпраздновали свое 85-летие. В подборку мы включили политиков, которые являлись членами или кандидатами в члены Политбюро (руководящий орган КПСС, который определял политику партии).

«Борис, ты не прав!»



Егор Лигачев. Фото: russian7.ru

Большевики сталинской закваски не жаловались на здоровье. Лазарь Каганович прожил 97 лет. Глава правительства и министр иностранных дел Вячеслав Молотов — 96 лет. Но их рекорд может побить Егор Лигачев, родившийся 29 ноября 1920 года. В высшее руководство СССР он попал уже пенсионером: в 63 года Лигачева перевели в Москву из Томска, а еще через год он стал вторым человеком в СССР. Догматик и консерватор, Егор Кузьмич запомнился «антиалкогольной кампанией», фразой «Борис, ты неправ», адресованной Ельцину, и — что касается Беларуси — стремлением запретить фильм «Знак беды», снятый по произведению Василя Быкова. Картину спасло только то, что она понравилась Горбачеву. В 79-летнем возрасте Лигачев стал депутатом российской Госдумы, а в 92 года успешно перенес операцию на сердце.

«Никто никогда не слышал, чтобы он поднял голос на подчиненного. Никто не видел его пьяным»



Ефрем Соколов. Фото: minsknews.by

На втором месте в списке долгожителей — белорус Ефрем Соколов, родившийся 26 апреля 1926 года в Горецком районе Могилевской области. Правда, членом Политбюро он побыл менее года (июль — ноябрь 1990-го), когда влияние этого органа власти ослабло. Ефрем Евсеевич десять лет возглавлял Брестчину (в качестве первого секретаря местного обкома) и, по словам политолога Александра Федуты, стал для жителей Брестской области почти идеалом руководителя: «Никто никогда не слышал, чтобы он поднял голос на подчиненного. Никто не видел его пьяным. Никто не мог даже заподозрить его в нечистоплотности. Все годы своей работы в Бресте Ефрем Евсеевич занимался одним: он строил. Он строил дома, дороги и гигантские животноводческие комплексы». А вот на должность руководителя БССР (первый секретарь ЦК КПБ в 1987—1990 годах) Соколов откровенно не тянул: при нем коммунисты стремительно теряли свою популярность. В 1990-м первого секретаря должны были избрать на очередном съезде компартии. Соколов понял, что шансов у него нет, и добровольно ушел в отставку.

«В команде Горбачева: взгляд изнутри»



Вадим Медведев, фото: itogi.ru

Вадима Медведева, который родился 29 марта 1929 года, называли «последним советским идеологом». К 39 годам он заведовал кафедрой в технологическом институте Ленинграда, но в конце 1960-х его пригласили на работу в местный горком. Так началась партийная карьера Медведева, которая вывела его в годы перестройки на партийный олимп. Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук, в последние годы существования СССР он курировал идеологию, а также участвовал в разработке экономической реформы, которая (впрочем, не по его вине) оказалась половинчатой. После распада СССР Медведев остался сторонником своего бывшего шефа (о чем, в частности, свидетельствуют его мемуары «В команде Горбачева: взгляд изнутри») и перешел на работу в «Горбачев-фонд», консультантом которого является до сих пор.

«Только бы не было паники»



Николай Слюньков. Фото: 22−91.ru

Белорус Николай Слюньков родился 26 апреля 1929 года в современном Рогачевском районе Гомельской области. Свою карьеру он начал на Минском тракторном заводе, где прошел путь от помощника мастера до директора. По советским меркам, Слюньков очень хорошо разбирался в экономике. За время, когда он руководил БССР (1983−1987), республика вышла из кризиса и стала одним из лидеров в Союзе. Но при этом Слюньков вместе с другими чиновниками утаивал последствия чернобыльской катастрофы. Свои действия он аргументировал тем, что надо избежать паники. В 1987 году Слюнькова забрали в Москву, где Николай Никитович участвовал в разработке экономической реформы и фактически даже выступал за переход к рынку. Но в 1990 году с экс-лидером БССР случился инсульт, после чего он окончательно ушел из политики. Последние двадцать лет он живет в Минске практически затворником. Последний раз он появился на публике в 2016 году во время Всебелорусского собрания.

«Плачущий большевик»



Николай Рыжков. Фото: artsakh-karabakh.am

Николай Рыжков, родившийся 28 сентября 1929 года, возглавлял советское правительство на протяжении практически всех перестроечных лет. В одном из своих выступлений Анатолий Собчак (популярный политик тех лет, отец Ксении Собчак и будущий начальник Владимира Путина в мэрии Санкт-Петербурга) назвал Рыжкова «плачущим большевиком»: тот очень эмоционально воспринял критику в свой адрес. Судя по воспоминаниям и документам той эпохи, Рыжков, будучи порядочным человеком, имел весьма приблизительные представления о рынке и действиях в условиях кризиса. Пережив в 1990 году инфаркт, он ушел на пенсию. Позднее избирался в Госдуму России, теперь член Совета Федерации. В 2014-м он проголосовал за использование при необходимости Вооруженных сил России на территории Украины и попал под санкции Евросоюза.

Поэт из «Матросской тишины»



Анатолий Лукьянов. Фото: Википедия

В отличие от других героев этого текста, Анатолий Лукьянов был лишь кандидатом в члены Политбюро (в СССР некоторые чиновники имели и такой статус). Зато однокурсник Михаила Горбачева по юрфаку МГУ стал последним председателем Верховного Совета СССР. Лукьянов, родившийся 7 мая 1930 года, стал одним из руководителей ГКЧП, хотя формально не входил в его состав. После поражения путчистов был арестован и практически полтора года провел в «Матросской тишине». Позднее трижды избирался депутатом Государственной думы. Лукьянов также известен как поэт: под псевдонимом Анатолий Осенев он издал 11 сборников. Любопытно, что в молодости он уехал из родного Смоленска с благожелательным отзывом Александра Твардовского, но политика для него оказалась интереснее, чем поэзия.

Последний президент



Михаил Горбачев. Фото: Reuters

Представлять Михаила Горбачева надо только тем читателям TUT.BY, которые имеют уж весьма приблизительные представления о современной истории. После своей отставки первый и последний президент СССР возглавляет «Горбачев-фонд», много путешествует, выступает с публичными лекциями и активно выражает свое отношение к тем или иным событиям (например, в апреле этого года он заявил о признаках начала новой холодной войны). Горбачев родился 2 марта 1931 года — ему идет уже 87-й год.

Чем же вызвано такое удивительное долгожительство? Пожалуй, генами, крепкой нервной системой героев этого текста и их уверенностью в собственных поступках и действиях (благодаря чему большинство из них лишено терзаний и сомнений относительно событий прошлого). Впрочем, роль «кремлевской медицины» тоже игнорировать нельзя.