12 человек сбежали из тюрьмы в Алабаме, используя арахисовое масло и смекалку

В Алабаме из окружной тюрьмы сбежали 12 человек. Выбраться на свободу им помог план, в который входило арахисовое масло, неопытность нового сотрудника тюрьмы и простая удача.



Фото: medialeaks.ru

12 заключенных смогли сбежать из окружной тюрьмы Уокера в Алабаме, используя две вещи: смекалочку и арахисовое масло. Как рассказал шериф округа Джеймс Андервуд, план заключенных сработал из-за недавно взятого на работу охранника тюрьмы. Перед побегом тот находился в технической комнате, где транслируется видео со всех камер в здании тюрьмы. Пересчитывая заключенных по мониторам, он заметил, что его просят открыть одну из дверей. Оказалось, эта дверь вела из тюрьмы, а не в одну из камер.

«Они поменяли номер над дверью, используя арахисовое масло (по всей видимости, замазали какие-то цифры или добавили новые — Прим. Medialeaks), а потом заорали „Эй, давай открывай дверь“, но дверь с этим номером вела на улицу. Ничего не подозревая, охранник нажал на кнопку, и они прошли через эту дверь», — рассказал шериф Андервуд.

Андервуд добавил, что молодой охранник, которому нужно было следить за 150 заключенными, просто «совершил ошибку».

Сбежавшие заключенные перелезли через забор, набросив на колючую проволоку одеяла. Никто из работников и прохожих не пострадал. Ранены были только двое заключенных.

План, конечно, может и сработал, но явно не помог заключенным остаться на свободе: 11 из 12 сбежавших уже поймали и вернули в тюрьму. В бегах до сих пор числится 24-летний Брейди Эндрю Килпатрик, отбывающий срок за хранение запрещенных веществ.

В тюрьме, кстати, на арахисовое масло обиды не держат: его по-прежнему будут давать заключенным.