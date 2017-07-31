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Грязевые ванны, душ и сочные корма. Как переносят жару обитатели Гродненского зоопарка

01.08.2017 18:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Первый день августа порадовал гродненцев настоящей летней погодой и непривычной после дождливых и прохладных дней жарой. Столбик термометра в первый день последнего месяца лета поднялся до +30 °С, дальше будет только жарче. Справляться с жарой тяжело не только людям, но и животным. Но, как оказалось, не всем. TUT.BY отправился в Гродненский зоопарк, чтобы посмотреть, как переносят его обитатели летнюю жару.


В обеденное время посетителей немного. Да и многие животные спрятались в закрытых вольерах или в дальних углах клеток, где царит полумрак и тень. Обезьяны, например, к людям не выходят, а вот горным козлам, овечкам и лошадям, кажется, жара нипочем. Они так же, как и в другие дни, выпрашивают еду, высовывая морды через решетку. Мишкам полегче — у них в вольерах есть бассейны, вода в которых меняется каждую неделю. Косолапые из своих водоемов в этот жаркий день практически не вылезают.



Сотрудники зоопарка зорко следят за тем, чтобы у всех подопечных была и свежая вода, а еще поливают землю в клетках. Делается это для охлаждения почвы, чтобы у животных была возможность принимать грязевые ванны, тем самым охлаждаться. Чем с удовольствием занимаются, например, парнокопытные.

— Животные принимают грязевые ванны, чтобы охладиться — они либо катаются в грязи, либо сидят в ней. Грязевая корка создает нужную влажную прослойку на шерсти животных, — говорит заместитель директора Гродненского зоопарка Виталий Гуменный.


Наличие большого количества воды очень важно для хищников. Например, лисы не любят, когда их обливают из душа, но много пьют. А вот тигры купаться любят, а еще для них важна тень, поэтому в клетках есть специальные «грибки», где и прячутся большие кошки.



А еще для животных в жаркий период очень важно наличие сочного корма: травы и овощей.

Ежедневно утром, а то и два раза в день, определенным группам животных выдаются сочные корма: свежескошенная трава и овощи. Здесь такой корм называют «зеленкой» и отмечают, что свежую траву в зоопарк привозят каждый день. Чуть позже, когда созреет урожай, в рационе животных появится больше фруктов и овощей. Но и сейчас их уже кормят свежей капустой и морковкой. Или вот, например, в качестве лакомства обезьянам предложили сахарную свеклу. Обезьяны остались довольны.




В общем, как говорят в зоопарке, многие животные приспособлены и к более жаркой погоде, поэтому установившуюся жару переносят хорошо и беспроблемно.

— Часто посетители спрашивают, почему животное все время сидит на солнце, мотает головой, открывает рот, но так животное себя охлаждает и страшного ничего нет. Поверьте, если верблюду или зубру надоест быть на солнце, они сразу пойдут в тень или в павильон — двери открыты, а животных никто не заставляет находиться на жаре.




 
 
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