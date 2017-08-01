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Организаторы "Евровидения" внесли правки в регламент конкурса после ситуации с Самойловой
02.08.2017 00:21 — Новости Культуры | Tut.by
После инцидента с
Чтобы не допустить ситуаций, схожих со скандалом вокруг отказа Украины впустить российскую певицу Юлию Самойлову, EBU рекомендовало странам-участницам не включать в делегации лиц, находящихся под действием ограничительных мер со стороны страны, принимающей конкурс. «Ни выбранный для участия артист, ни участники делегации не должны иметь предпосылки к тому, чтобы власти страны, где проводится конкурс, запретили им въезд в соответствии с национальным законодательством», — цитирует портал информационное письмо EBU.
Кроме того, пишет портал, Европейский вещательный союз принял решение «ужесточить» формат отношений с национальными вещателями, участвующими в организации конкурса. В случае, если телевещатель нарушает временные рамки и допускает задержки в работе над трансляцией конкурса, EBU оставляет за собой право передать право на организацию конкурса другой организации.
Также ужесточаются требования и к судьям в жюри. EBU потребовал, чтобы в жюри не допускались судьи, которые имеют какие-либо связи с артистами или которые имеют отношение к исполняемым на конкурсе песням. Ответственность за соблюдение этого требования возлагается на национального вещателя.
В конце июня организаторы конкурса приняли решение
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EBU рекомендовало странам-участницам не включать в делегации лиц, находящихся под действием ограничительных мер со стороны страны, принимающей конкурс.
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