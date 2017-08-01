После инцидента с недопуском участницы из России на «Евровидение» в Киеве, организаторы конкурса решили изменить его регламент. Об этом решении Европейского вещательного союза (EBU) сообщается на информационном портале, посвященном конкурсу, Esctoday.

Чтобы не допустить ситуаций, схожих со скандалом вокруг отказа Украины впустить российскую певицу Юлию Самойлову, EBU рекомендовало странам-участницам не включать в делегации лиц, находящихся под действием ограничительных мер со стороны страны, принимающей конкурс. «Ни выбранный для участия артист, ни участники делегации не должны иметь предпосылки к тому, чтобы власти страны, где проводится конкурс, запретили им въезд в соответствии с национальным законодательством», — цитирует портал информационное письмо EBU.

​Кроме того, пишет портал, Европейский вещательный союз принял решение «ужесточить» формат отношений с национальными вещателями, участвующими в организации конкурса. В случае, если телевещатель нарушает временные рамки и допускает задержки в работе над трансляцией конкурса, EBU оставляет за собой право передать право на организацию конкурса другой организации.

Также ужесточаются требования и к судьям в жюри. EBU потребовал, чтобы в жюри не допускались судьи, которые имеют какие-либо связи с артистами или которые имеют отношение к исполняемым на конкурсе песням. Ответственность за соблюдение этого требования возлагается на национального вещателя.

В конце июня организаторы конкурса приняли решение оштрафовать Украину за недопуск участницы из России Юлии Самойловой на «Евровидение» в Киеве. Штраф был наложен на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины. В свою очередь в Киеве пообещали обжаловать это решение EBU.