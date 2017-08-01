Дворцу Потемкина кричевлянин подарил антикварное пианино стоимостью 4 тысячи долларов

Пианино немецкой фабрики «Corona» конца 19 века подарил дворцу Потемкина кричевлянин Александр Рейдо. Антикварный музыкальный инструмент сейчас находится на реставрации, сообщили в музее.



Фото: potyomkin.by

Интересна история появления пианино в семье Рейдо. В 1990-е годы во время учебы в музыкальной школе по классу фортепиано Александру понадобился инструмент. Семья узнала, что в деревне Лобжа Климовичского района продается пианино конца 19 века. Выяснилось, что оно имеет свою уникальную историю.

Попало пианино к одной из жительниц деревни в годы Великой Отечественной войны, когда деревня была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. В то время там жили немцы, которым оно и принадлежало. Во время освобождения Климовичского района владельцы музыкального инструмента покинули деревню, оставив там все свое имущество, в том числе и музыкальный инструмент.

Стоимость старинного пианино, имеющего историко-культурную и художественную ценность, по приблизительным оценкам составляет около 4 тыс. долларов, сообщает ТРК «Могилев» . В благодарность за подарок Александр получил право бесплатно посещать экспозиции дворца Потемкина.

Исторический музей Кричева объявил акцию: те, кто подарит учреждению предметы, имеющие историческую ценность, также получат в награду возможность бесплатно посещать музей. А подаренные вещи пополнят экспозиции.