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Под Новогрудком нашли фундамент монастырского храма XVI века
02.08.2017 09:06 — Новости Культуры | Tut.by
Фундамент монастырского храма XVI века обнаружен в деревне Лавришево Новогрудского района. Остатки монастырского храма нашли участники волонтерского историко-поискового лагеря при Свято-Елисеевском Лавришевском мужском монастыре. Волонтеры расчищали от зарослей старое деревенское кладбище, которое изначально было монастырским.
Сохранились крыльцо, контур притвора, основного помещения и алтарной части. Все выложено из валунов, которые скреплены известковым раствором, без применения кирпича.
Капитальный фундамент был рассчитан на высокую деревянную церковь длиной более 12 м и шириной около 6 м. Церковь принадлежала Лавришевскому мужскому монастырю, который был основан в XIII веке великим князем ВКЛ Войшелком и преподобным игуменом Елисеем Лавришевским.
Наиболее вероятное время, к которому относится фундамент, — XVI век, когда монастырь достиг наивысшего расцвета и в документальных сведениях назван лаврой. В православном лагере при Свято-Елисеевском Лавришевском мужском монастыре в течение двух недель трудились студенты и старшеклассники, многие из которых в предыдущие годы участвовали в археологических раскопках в Лавришево.
Предполагается, что в следующем году на расчищенной площадке также будут проведены археологические исследования.-
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Остатки монастырского храма нашли участники волонтерского историко-поискового лагеря при Свято-Елисеевском Лавришевском мужском монастыре. Волонтеры расчищали...
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