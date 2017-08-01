Под Новогрудком нашли фундамент монастырского храма XVI века

Фундамент монастырского храма XVI века обнаружен в деревне Лавришево Новогрудского района. Остатки монастырского храма нашли участники волонтерского историко-поискового лагеря при Свято-Елисеевском Лавришевском мужском монастыре. Волонтеры расчищали от зарослей старое деревенское кладбище, которое изначально было монастырским.





Сохранились крыльцо, контур притвора, основного помещения и алтарной части. Все выложено из валунов, которые скреплены известковым раствором, без применения кирпича.

Капитальный фундамент был рассчитан на высокую деревянную церковь длиной более 12 м и шириной около 6 м. Церковь принадлежала Лавришевскому мужскому монастырю, который был основан в XIII веке великим князем ВКЛ Войшелком и преподобным игуменом Елисеем Лавришевским.

Наиболее вероятное время, к которому относится фундамент, — XVI век, когда монастырь достиг наивысшего расцвета и в документальных сведениях назван лаврой. В православном лагере при Свято-Елисеевском Лавришевском мужском монастыре в течение двух недель трудились студенты и старшеклассники, многие из которых в предыдущие годы участвовали в археологических раскопках в Лавришево.

Предполагается, что в следующем году на расчищенной площадке также будут проведены археологические исследования.-