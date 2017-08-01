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ЕВС внес правки в правила проведения "Евровидения"
02.08.2017 09:27 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 авг — Sputnik. Европейский вещательный союз (ЕВС) внес правки в регламент проведения песенного конкурса "Евровидение", соответствующий документ был опубликован вечером во вторник.
© AP/ Sergei Chuzavkov
"Евровидение-2017" прошло в мае в Киеве.
ЕВС внес изменения в регламент конкурса, чтобы подобные ситуации не повторялись. Теперь каждая страна должна сама проверять и гарантировать, что "никто из отобранных кандидатов или участников делегаций не дает стране-хозяйке повода на основе собственного законодательства запретить въезд".
Кроме того, отдельным пунктом ЕВС указывает о недопустимости политизирования "Евровидения" — за подобное санкции возможны вплоть до дисквалификации.
Есть и другое новшество: теперь за срывы сроков подготовки к "Евровидению" право проведения конкурса у страны могут отобрать. Внесена эта правка также на основе проведенного в Киеве "Евровидения" — приготовления к нему шли с большими опозданиями и задержками по финансированию.
"Евровидение-2018" пройдет с 8 по 12 мая
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Изменения в регламент конкурса внесли для того, чтобы избежать ситуаций, которые возникали при подготовке "Евровидения" в Киеве.
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