Спасайся кто может! Как из автомобиля убежали девять пассажиров и их никто не догнал

Обычная авария в английском городе Лестер обернулась настоящим цирковым представлением: из одной из машин выбежали сразу девять человек, сообщает The Telegraph.

На записи с камеры наружного наблюдения видно, как на улице Лестера столкнулись Honda Civic и Audi. После аварии из врезавшегося автомобиля один за другим выбежали восемь человек. Затем один из убегавших вернулся к машине и открыл багажник, откуда вылез еще один, девятый пассажир. После этого все виновники аварии скрылись с места нарушения.

В результате аварии никто не пострадал. У Audi лишь помялся задний бампер. Полиция Лестера продолжает поиски сбежавших пассажиров.