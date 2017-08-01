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Спасайся кто может! Как из автомобиля убежали девять пассажиров и их никто не догнал
02.08.2017 10:38 — Новости Культуры | Tut.by
Обычная авария в английском городе Лестер обернулась настоящим цирковым представлением: из одной из машин выбежали сразу девять человек,
На записи с камеры наружного наблюдения видно, как на улице Лестера столкнулись Honda Civic и Audi. После аварии из врезавшегося автомобиля один за другим выбежали восемь человек. Затем один из убегавших вернулся к машине и открыл багажник, откуда вылез еще один, девятый пассажир. После этого все виновники аварии скрылись с места нарушения.
В результате аварии никто не пострадал. У Audi лишь помялся задний бампер. Полиция Лестера продолжает поиски сбежавших пассажиров.
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Обычная авария в английском городе Лестер обернулась настоящим цирковым представлением: из одной из машин выбежали сразу девять человек, сообщает The Telegraph.
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