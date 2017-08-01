Католический костел Чили начал подготовку к канонизации Игната Домейко

На празднование 215-летия со дня рождения Игната Домейко из Чили в Беларусь прибыла делегация. Ее представители сообщили настоятелю Красного костела отцу Владиславу Завальнюку, что католический костел Чили ведет подготовительную работу для канонизации Домейко, пишет сайт krynica.info.



Игнат Домейко

Делегация, в составе которой находятся представители семьи Домейко , примет участие в научной конференции «Геология и минеральные ресурсы Запада Восточно-Европейской платформы». Она посвящена юбилею Игната Домейко и пройдет в Национальной Академии наук.

Игнат Домейко (1802−1889) — известный геолог, минеролог, национальный герой Чили. Родился в современном Кореличском районе. После восстания 1830−1831 годов был вынужден эмигрировать.

Как писал исследователь Адам Мальдзис, существуют «астероид Домейко, открытый в 1975 году, птеродактиль его имени, описанный в 2000 году, чилийский институт его имени в Вальпараисо (1990), ископаемый амонит Домейко, библиотеки имени Домейко в Сантьяго-де-Чили, улицы Домейко в десяти чилийских городах, минерал домейкит бета, найденный в Иране (очевидно, русским или белорусом) в 1949 году, шахта имени Домейко в Чили с большими запасами серебра, железнодорожная станция Домейко на севере той же страны, музеи и залы его имени в самых разных государствах и так далее. Оказывается, даже есть футбольная ассоциация „Домейко“, ансамбль религиозных танцев „Санта Элена Домейко“, музыкальный ансамбль „Конекшн Домейко“, исполняющий произведения в честь ученого (в том числе о его путешествии из Франции за океан, участии в мировой выставке в Париже)».