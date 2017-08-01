|
Католический костел Чили начал подготовку к канонизации Игната Домейко
02.08.2017 11:10 — Новости Культуры | Tut.by
На празднование 215-летия со дня рождения Игната Домейко из Чили в Беларусь прибыла делегация. Ее представители сообщили настоятелю Красного костела отцу Владиславу Завальнюку, что католический костел Чили ведет подготовительную работу для канонизации Домейко,
Делегация, в составе которой находятся представители
Игнат Домейко (1802−1889) — известный геолог, минеролог, национальный герой Чили. Родился в современном Кореличском районе. После восстания 1830−1831 годов был вынужден эмигрировать.
Как писал исследователь Адам Мальдзис,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На празднование 215-летия со дня рождения Игната Домейко из Чили в Беларусь прибыла делегация. Ее представители сообщили настоятелю Красного костела отцу...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии