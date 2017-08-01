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Праздник корейской культуры пройдет в Минске
02.08.2017 11:50 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 авг — Sputnik. Праздник корейской культуры пройдет на площадке в Верхнем городе Минска в субботу 5 августа, сообщили Sputnik в Мингорисполкоме.
Все лето около ратуши проходят праздники культур: так, уже состоялись мероприятия в честь шведской, русской и других. В субботу, 5 августа, для минчан и гостей столицы готовят день корейской культуры.
Афиша праздника предполагает мероприятия с 13:00 по 17:00. На сцене за ратушей выступит ансамбль корейской культуры "Ариранг", там же можно будет услышать традиционные ударные инструменты и ритуальные танцы с ножами, а также веерами и барабанами.
Представят в субботу и современную поп-музыку Кореи К-поп, которую любят подростки по всему миру. Выступать там будут белорусские группы этого жанра.
Обещают организаторы и выступления спортсменов таэквондо, мастер-классы по боевому искусству, корейские игры и фуд-корт с национальными корейскими блюдами.
Участие в мероприятиях бесплатное.
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Мероприятия в рамках дня корейской культуры пройдут с 13:00 по 17:00 в субботу.
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