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Праздник корейской культуры пройдет в Минске

02.08.2017 11:50 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. Праздник корейской культуры пройдет на площадке в Верхнем городе Минска в субботу 5 августа, сообщили Sputnik в Мингорисполкоме.

Все лето около ратуши проходят праздники культур: так, уже состоялись мероприятия в честь шведской, русской и других. В субботу, 5 августа, для минчан и гостей столицы готовят день корейской культуры.

Афиша праздника предполагает мероприятия с 13:00 по 17:00. На сцене за ратушей выступит ансамбль корейской культуры "Ариранг", там же можно будет услышать традиционные ударные инструменты и ритуальные танцы с ножами, а также веерами и барабанами.

Представят в субботу и современную поп-музыку Кореи К-поп, которую любят подростки по всему миру. Выступать там будут белорусские группы этого жанра.

Обещают организаторы и выступления спортсменов таэквондо, мастер-классы по боевому искусству, корейские игры и фуд-корт с национальными корейскими блюдами.

Участие в мероприятиях бесплатное.

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятия в рамках дня корейской культуры пройдут с 13:00 по 17:00 в субботу.

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