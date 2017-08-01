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Канье Уэст подал в суд и требует 10 млн долларов за отмененные концерты
02.08.2017 12:01 — Новости Культуры | Tut.by
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал во вторник иск против старейшей британской страховой компании Lloyd’s, потребовав от нее около 10 миллионов долларов за вынужденную
По мнению певца, страховая компания под ложным предлогом отказывается компенсировать издержки.
«Компания Lloyd’s любит получать большие премиальные, но не выплачивать компенсации. Артисты думают, что страховщики продают им спокойствие и уверенность, но это всегда оборачивается лишь повесткой в зал суда», — цитирует издание выдержки из иска музыканта, поданного в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния).
Как сообщил интернет-ресурс
В ноябре 2016 года Канье Уэст отменил 21 из 38 концертов своего тура, так как был госпитализирован в психиатрическую клинику Лос-Анджелеса после нервного срыва. Он случился по причине серьезного недостатка сна, эмоционального напряжения и сильного стресса при работе. Еще одной причиной срыва музыканта стало
Деньги за билеты на отмененные концерты были возвращены зрителям компанией Уэста. По мнению представителей исполнителя, этот случай подпадает под договор о страховке при «внезапном телесном повреждении или болезни». Lloyd’s нарушили договор, не выплатив требуемую сумму, уверены адвокаты Уэста.
Страховщик отказался выполнять обязательства, мотивировав отказ тем, что рэпер попал в клинику в результате злоупотребления марихуаной, а не из-за нервного срыва. Устроитель гастролей категорически отвергает это обвинение и упрекает страховую компанию в стремлении уклониться от оплаты страхового случая «под фиктивным предлогом».
Канье Уэст считается одним из самых известных и популярных рэп-исполнителей. Эксперты неоднократно называли его одним из величайших артистов XXI века. Уэст завоевал в общей сложности более 20 статуэток Grammy, являясь таким образом одним из рекордсменов по числу полученных наград этой престижной музыкальной премии. Рэпер дважды (в 2005 и 2015 годах) был включен в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала TIME.
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Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал во вторник иск против старейшей британской страховой компании Lloyd's, потребовав от нее около 10 миллионов долларов за...
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