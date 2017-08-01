Канье Уэст подал в суд и требует 10 млн долларов за отмененные концерты

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал во вторник иск против старейшей британской страховой компании Lloyd’s, потребовав от нее около 10 миллионов долларов за вынужденную отмену части своего тура Saint Pablo в конце прошлого года. Об этом сообщил журнал Variety .



Ким Кардашьян и Канье Уэст. Фото: Reuters

По мнению певца, страховая компания под ложным предлогом отказывается компенсировать издержки.

«Компания Lloyd’s любит получать большие премиальные, но не выплачивать компенсации. Артисты думают, что страховщики продают им спокойствие и уверенность, но это всегда оборачивается лишь повесткой в зал суда», — цитирует издание выдержки из иска музыканта, поданного в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Как сообщил интернет-ресурс TMZ , истцом выступает компания Very Good Touring, которая организовывала гастроли рэпера.

В ноябре 2016 года Канье Уэст отменил 21 из 38 концертов своего тура, так как был госпитализирован в психиатрическую клинику Лос-Анджелеса после нервного срыва. Он случился по причине серьезного недостатка сна, эмоционального напряжения и сильного стресса при работе. Еще одной причиной срыва музыканта стало ограбление на 10 миллионов долларов в октябре 2016 года в Париже его супруги, популярной телеведущей и фотомодели Ким Кардашян, которой неизвестные угрожали огнестрельным оружием.

Деньги за билеты на отмененные концерты были возвращены зрителям компанией Уэста. По мнению представителей исполнителя, этот случай подпадает под договор о страховке при «внезапном телесном повреждении или болезни». Lloyd’s нарушили договор, не выплатив требуемую сумму, уверены адвокаты Уэста.

Страховщик отказался выполнять обязательства, мотивировав отказ тем, что рэпер попал в клинику в результате злоупотребления марихуаной, а не из-за нервного срыва. Устроитель гастролей категорически отвергает это обвинение и упрекает страховую компанию в стремлении уклониться от оплаты страхового случая «под фиктивным предлогом».

Канье Уэст считается одним из самых известных и популярных рэп-исполнителей. Эксперты неоднократно называли его одним из величайших артистов XXI века. Уэст завоевал в общей сложности более 20 статуэток Grammy, являясь таким образом одним из рекордсменов по числу полученных наград этой престижной музыкальной премии. Рэпер дважды (в 2005 и 2015 годах) был включен в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала TIME.