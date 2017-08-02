МИНСК, 3 авг — Sputnik. Экранизация серии романов американского фантаста Стивена Кинга "Темная башня" вышла в кинопрокат в четверг, сообщили Sputnik в минском "Киновидеопрокате".

"Темная башня" — самая известная серия романов Стивена Кинга, которую он писал на протяжении нескольких десятилетий. Его основной труд планировали экранизировать еще в конце 1980-х, однако снять фильм смогли только к 2017 году.

Премьера "Темной башни" состоялась в четверг: первые зрители уже успели посмотреть фантастический фильм на утренних сеансах кинотеатров. Отзывы на картину разделились: одним фильм понравился, другие критикуют его за громоздкость и значительные расхождения с романами Кинга.

Сюжет "Темной башни" построен вокруг борьбы стрелка Роланда и Человека в черном, а также путешествий между мирами и спасения мира. Главные роли в картине исполнили Мэттью Макконахи и Идрис Эльба.

Производственный бюджет "Темной башни" составил 60 миллионов долларов. Продюсеры рассчитывают на высокие кассовые сборы фильма — студия надеется на то, что они превысят бюджет в несколько раз.

Значительная часть билетов на премьерные показы "Темной башни" в кинотеатрах Минска уже выкуплена — фанаты Кинга ждали этот фильм много лет. От успеха картины зависит то, получит ли картина продолжение.

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