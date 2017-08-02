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Фильм "Гоголь. Начало" выйдет в двух версиях

03.08.2017 16:21 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Российский фантастический фильм "Гоголь. Начало" выйдет в прокат в двух версиях — одна из них будет содержать меньше сцен насилия, сообщили в пресс-службе телеканала ТВ-3.

Фильм "Гоголь. Начало" выйдет в двух версиях
© AP/ Francois Mori, File
В прокат вышла "Темная башня" по роману Стивена Кинга

В основе сюжета фильма "Гоголь. Начало" — истории из "Вечеров на хуторе близ Диканьки", в которых окажется герой самого писателя.

Уже стало известно, что фантастической картине присвоили в России прокатный рейтинг "18+", но прокатчики планируют и вторую версию фильма — "16+", из нее будут вырезаны некоторые сексуальные сцены, а также жестокие. Присваивали ли уже картине возрастной рейтинг в Беларуси, пока не известно.

"Гоголь. Начало" снят режиссером Егором Барановым. Главные роли в ленте исполнили Александр Петров, Олег Меньшиков, Таисия Вилкова и Евгений Стычкин.

В прокат фильм "Гоголь. Начало" выйдет 31 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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В прокате будет как версия "только для взрослых", так и с менее строгим возрастным ограничением 16+.

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