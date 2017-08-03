Скончался министр магии из фильмов о Гарри Поттере

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Скончался британский актер Роберт Харди, сыгравший министра магии Корнелиуса Фаджа в фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере, сообщают СМИ.

О смерти актера рассказали его родственники. По словам близких, Харди за 70 лет карьеры прожил "огромную жизнь, добившись успеха в кино, театре и телевидении".

Последней картиной, где снимался Харди, был фильм "Крошка Доррит" (2008 год).

Харди родился 29 октября 1925 года в английском курортном городе Челтнэм.

Он также известен по ряду картин, где играл роль бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, в том числе в одной из экранизаций произведений Агаты Кристи о мисс Марпл. За исполнение же роли британского политика в теледраме Winston Churchill: The Wilderness Years (1981) он был удостоен премии Британской академии кинематографических и телевизионных искусств (БАФТА). Харди также не один раз доводилось исполнять роль президента США Франклина Делано Рузвельта. Кроме того, Харди играл в фильме Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник".

В июне сообщалось о смерти еще одного актера из серии фильмов о Поттере. На 102-м году жизни скончался Сэм Бизли, исполнивший роль одного из директоров школы Хогвартс Эдварда Эверарда в пятой части саги "Гарри Поттер и Орден Феникса".