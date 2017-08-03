﻿ Скончался министр магии из фильмов о Гарри Поттере. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скончался министр магии из фильмов о Гарри Поттере

03.08.2017 19:52 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Скончался британский актер Роберт Харди, сыгравший министра магии Корнелиуса Фаджа в фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере, сообщают СМИ.

О смерти актера рассказали его родственники. По словам близких, Харди за 70 лет карьеры прожил "огромную жизнь, добившись успеха в кино, театре и телевидении".

Последней картиной, где снимался Харди, был фильм "Крошка Доррит" (2008 год).

Харди родился 29 октября 1925 года в английском курортном городе Челтнэм.

Он также известен по ряду картин, где играл роль бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, в том числе в одной из экранизаций произведений Агаты Кристи о мисс Марпл. За исполнение же роли британского политика в теледраме Winston Churchill: The Wilderness Years (1981) он был удостоен премии Британской академии кинематографических и телевизионных искусств (БАФТА). Харди также не один раз доводилось исполнять роль президента США Франклина Делано Рузвельта. Кроме того, Харди играл в фильме Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник".

В июне сообщалось о смерти еще одного актера из серии фильмов о Поттере. На 102-м году жизни скончался Сэм Бизли, исполнивший роль одного из директоров школы Хогвартс Эдварда Эверарда в пятой части саги "Гарри Поттер и Орден Феникса". 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родственники рассказали, что у артиста была потрясающая жизнь и колоссальная карьера в театре, кино и на телевидении.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Умер актер Роберт Харди, сыгравший министра магии в фильмах о Гарри Поттере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика