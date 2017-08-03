МИНСК, 4 авг — Sputnik. Автор серии книг о волшебнике Гарри Поттере и нескольких детективных романов для взрослых Джоан Роулинг признана самой высокооплачиваемой писательницей 2017 года, свидетельствуют данные рейтинга Forbes.



© AFP/ VALERIE MACON Стало известно, когда появятся новые книги о мире Гарри Поттера

Роулинг — одна из самых богатых писательниц мира. Ее суммарный доход превышает миллиард долларов, однако значительную часть заработанных средств писательница перевела на благотворительность. Состояние же ее превышает 650 миллионов долларов.

По данным Forbes, в за последние 12 месяцев создательница мира Гарри Поттера заработала еще 95 миллионов долларов — тем самым, она признана самым высокооплачиваемым писателем в этом году. Материальное положение Роулинг увеличивалось благодаря публикации и постановки пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя" и фильму "Фантастические твари и где они обитают".

Второе место в списке самых высокооплачиваемых писателей занял не столь известный на постсоветском пространстве Джеймс Паттерсон — автор детективных романов об инспекторе Алексе Кроссе. Паттерсон заработал за год 87 миллионов долларов.

Третье место занял американский писатель Джефф Кинни с доходом в 21 миллиона долларов. Кинни в первую очередь известен по своей книге "Дневник слабака".

Также в рейтинг самых выскооплачиваемых писателей попали Дэн Браун, Стивен Кинг, Джон Гришем, Нора Роберст и другие авторы. Белорусских писателей в рейтинге нет.