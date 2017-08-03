Цой представил новую песню

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Сын легендарного лидера группы "Кино" Викторя Цоя Александр представил в пятницу свой первый сингл с готовящегося к выпуску мини-альбома.

Сыну Виктора Цоя 31 год, всю свою жизнь он, как и отец, посвятил музыке: был гитаристом в группе "Para bellvm", писал музыку и занимался дизайном.

Сейчас Цой-младший готовит к пуску новый проект — группу "Ронин". В пятницу он представил публике первый сингл с будущего мини-альбома группы под названием "Опора". Песню уже активно обсуждают пользователи.

"Этот Цой поет почти как Цой", — написал один пользователь в комментариях.

Многие отмечают, что в работе Александра Цоя нет магнетизма отца, однако также многие и хвалят первую песню музыканта.

Фронтмен группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года, тогда музыканту было всего 28 лет.