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Цой представил новую песню
04.08.2017 19:07 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 авг — Sputnik. Сын легендарного лидера группы "Кино" Викторя Цоя Александр представил в пятницу свой первый сингл с готовящегося к выпуску мини-альбома.
Сыну Виктора Цоя 31 год, всю свою жизнь он, как и отец, посвятил музыке: был гитаристом в группе "Para bellvm", писал музыку и занимался дизайном.
Сейчас Цой-младший готовит к пуску новый проект — группу "Ронин". В пятницу он представил публике первый сингл с будущего мини-альбома группы под названием "Опора". Песню уже активно обсуждают пользователи.
"Этот Цой поет почти как Цой", — написал один пользователь в комментариях.
Многие отмечают, что в работе Александра Цоя нет магнетизма отца, однако также многие и хвалят первую песню музыканта.
Фронтмен группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года, тогда музыканту было всего 28 лет.
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Сын известного солиста группы "Кино" готовит к выпуску свой мини-альбом.
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