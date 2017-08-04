Ученые: Скорина по праву считается белорусским первопечатником

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Принадлежность Франциска Скорины к белорусской культуре не вызывает сомнения, такое мнение в ходе видеомоста на Sputnik высказал заместитель директора Национальной библиотеки Алесь Суша.

По его словам, жители Великого Княжества Литовского называли себя или русинами или литвинами, но четко отделяли себя от жителей Московии, которых называли московитами. При этом все вместе они были носителями культуры Древней Руси.

Алесь Суша сказал, что Скорина был продолжателем культурной традиции Русии адресовал свою книгу населению белорусских, украинских и российских земель.

"Белорусы не пытаются "приватизировать" образ Скорины. Русские ученые Петр Владимиров и Евгений Немировский называют Скорину белорусским первопечатником. Мы можем с полной уверенностью говорить про белорусский язык в предисловиях Скорины", — подчеркнул белорусский ученый.

Он напомнил, что сейчас все говорят о Леонардо да Винчи, как о великом итальянском ученом, хоть в то время Италии не существовало. Мартина Лютера также относят к немецкой культуре, но и Германии в то время не было. Деятели прошлого связываются с этнокультурными формациями и политическими образованиями современности.

"корина родился на территории современной Беларуси. Он писал сои оригинальные тексты на старобелорусском языке. Мы, безусловно, имеем возможность соотносить Скорину с культурой Беларуси", — уверен Алесь Суша.

В свою очередь заведующий отделом Центра исследований книжной культуры Научного и издательского центра "Наука" Российской академии наук Дмитрий Бакун считает, что никаких проблем с "приватизацией" Беларусью личности Скорины не существует.

По его словам, в эпоху Франциска Скорины можно говорить о Беларуси и России, но не в нынешнем отношении. Скорина обращался к общности людей, которая пользовались русским языком, но не современным, а тем, из которого впоследствии сформировались белорусский, русский и украинский.

"Скорина печатал свои книги на белорусском изводе церковнославянского языка. Это белорусский первопечатник, который адресовал библию населению Великого Княжества Литовского. Это не была Литва в нынешнем понимании этого слова. Это была территория с восточнославянским населением, из которой впоследствии сформировалась Беларусь и Украина и частично западные районы России", — рассказал Дмитрий Бакун.

Российский ученый отметил, что книжная традиция Франциска Скорины шире Беларуси, потому что оказала влияние и на Ивана Федорова. Есть гипотеза, что помощник российского первопечатника Петр Мстиславец был учеником Скорины.