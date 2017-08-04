Рекорд YouTube: клип на песню Despacito посмотрели более 3 млрд раз

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Клип на известную во всем мире композицию Despacito побил рекорд видеохостинга YouTube по просмотрам, видео стало самым популярным за всю историю.

Сейчас у видеоролика уже более трех миллиардов просмотров, их количество увеличивается с каждой минутой.

Клип на песню Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси был опубликован на YouTube 12 января текущего года.

Набрав миллиарды просмотров, видео обошло клип на песню See You Again американского рэп-исполнителя Уиза Халифы. Композиция была записана совместно с певцом Чарли Путом. Ролик загрузили еще в апреле 2016 года, а сейчас он набрал почти 3 млрд просмотров и "дышит в спину" пуэрто-риканскому Despacito.

А еще раньше в рекордсменах YouTube уверенно держался корейский исполнитель PSY. У клипа невероятно популярной и взорвавшей интернет композиции Gangnam Style сейчас 2,92 млрд просмотров.

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Пуэрто-риканский певец Луис Фонси, узнав радостную новость, записал видеоблагодарность родным, близким, коллегам и, конечно, своим поклонникам.

​Также певец пожелал всем продолжать и дальше танцевать под эту зажигательную песню.

19 июля сингл Despacito стал самой популярной песней во всех стриминговых сервисах. За шесть месяцев после релиза композицию прослушали 4,6 млрд раз. Хит даже обогнал песню Sorry кумира "армии" девушек Джастина Бибера.

В свою очередь Billboard отметил, что трек Despacito уже 12 недель держится в топе Hot 100. Эта же песня лидирует и списке хитов лета 2017 года.