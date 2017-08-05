МИНСК, 6 авг — Sputnik. Пятисотлетний юбилей белорусского книгопечатания отмечают в воскресенье — полтысячи лет назад, 6 августа, в Праге был подписан в печать "Псалтырь", напечатанный кириллицей Франциском Скориной на старобелорусском языке.

Книга содержала титульный лист, промежутки между словами, отступы-абзацы. Скорина также отказался от сокращения слов и ввел краткое содержание в начале каждого раздела. Каждая книга имела предисловие от имени самого автора.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Юбилей белорусского книгопечатания: новые факты о Франциске Скорине

Сегодня в мире существуют 519 экземпляров книг, напечатанных Скориной. Речь о физически известных на данный момент экземплярах. Кроме того, белорусские исследователи получили их цифровые копии этих изданий, и теперь у научного сообщества есть возможность с ними работать, рассказал Sputnik заместитель директора Национальной библиотеки Республики Беларусь Алесь Суша.

За последнее время появились и некоторые новые открытия, связанные с биографией первопечатника. Среди них и концепция о возможном посещении Франциском Скориной Рима в качестве посланника короля Дании.

"Эту версию активно разрабатывали британские и белорусские исследователи. И эта версия получила свое подтверждение в виде целого ряда косвенных документов", — рассказал Суша.

В Минске накануне пятисотлетия белорусского книгопечатания вышла книга "Всемирное наследие Франциска Скорины", подготовленная белорусскими специалистами, но изданная благодаря сохранению творчества Скорины в книжных и музейных собраниях многих стран мира — Беларуси, России, Украины, Германии, Дании, Польши, Литвы, Великобритании, Словении, Чехии, США.