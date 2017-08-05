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Homo universale: 89 лет со дня рождения Энди Уорхола

06.08.2017 15:34 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Эндрю Вархола (спустя много лет художник американизирует свою фамилию, начав писать ее без последней буквы "a") родился 6 августа 1928 года в Питтсбурге и стал четвертым ребенком в семье рабочих иммигрантов-русин.

Сначала будущий дизайнер планировал преподавать рисунок, так как хотел получить художественное образование в Университете Питтсбурга. Однако планы изменились, и Уорхол поступил в Технологический институт Карнеги, чтобы сделать карьеру в качестве коммерческого иллюстратора. Общение с преподавателями и сокурсниками художнику давалось тяжело, а в учебе он преуспевал. В 1949 году Энди получил степень бакалавра изящных искусств в области графического дизайна.

После окончания института Уорхол переехал в Нью-Йорк, где начал работать оформителем витрин магазинов, рисовать открытки и рекламные плакаты. Позже в качестве художника-иллюстратора он работал в журналах Vogue, Harper's Bazaar, а в 1960 году Уорхол создал дизайн для банок "Кока-кола", который и принес ему мировую известность художника с неординарным видением искусства. Среди легендарных работ также цикл произведений с изображением консервных банок супа "Кэмпбелл", портреты Мэрилин Монро, Элвиса Пресли, Элизабет Тейлор, Джима Моррисона, Мика Джаггера.

В своем творчестве Энди Уорхол использовал не только снимки знаменитостей из СМИ, но и свои собственные фотографии, сделанные на "Полароид".

Работы американского художника стали олицетворением триумфа и коммерческого успеха поп-арта.

Смотрите на карточках архивные снимки и легендарные цитаты Энди Уорхола.

 
 
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В жизни легендарного художника был ярчайший взлет, покушение, клиническая смерть и огромное количество денег.

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