Ученые нашли печать Евфросинии Полоцкой

МИНСК, 8 авг — Sputnik. В Полоцке во время археологических раскопок возле Спасо-Преображенского храма археологи обнаружили печать XII века, которая принадлежала преподобной Евфросинии, сообщает официальный сайт Белорусской православной церкви.

"Это вислая печать, такие обычно к документам того времени привешивали, когда их перевязывали, чтобы документы никто не прочитал. Внутри пропускался шпагат. Печать была найдена в открытой этим летом гробнице-аркосолии", — прокомментировал свое открытие ведущий научный сотрудник Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Александр Соловьев.

Ученые считают, что печать принадлежала самой Евфросинии Полоцкой, которая считается святой заступницей Беларуси. На одной из стороны есть изображение Евфросинии Александрийской. По кругу шла надпись, которая должна была читаться как "Господи, помози рабе Своей Офросинье на многая лета". Однако сохранился лишь фрагмент подписи.

Возможно, при изготовлении печати получился неудачный оттиск, и она была намерено приведена в негодность. Также печать содержит изображение Христа Спасителя "Пантократор", что в точности повторяет фреску в Спасо-Преображенском храме.

Археологи пришли к выводу, что это подтверждает тот факт, что печать принадлежала самой Евфросинии Полоцкой и монастырю, который она основала.