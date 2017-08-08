МИНСК, 9 авг — Sputnik. Композитор и основатель вокально-инструментального ансамбля "Веселые ребята" Павел Слободкин скончался на 73 году жизни.



© AFP/ MAX NASH Скончался министр магии из фильмов о Гарри Поттере

Один из первых советских музыкальных продюсеров родился в день Победы — 9 мая 1945 года в Москве в семье музыкантов. Получив блестящее музыкальное образование, он в 1966 года основал один из первых советских вокально-инструментальных ансамблей "Веселые ребята", через несколько лет он пригласил в ансамбль никому не известную молодую певица Аллу Пугачеву. Через год она с песней "Арлекино" победила на конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии и стала известной.

Впоследствии критики назвали Павла Слободкина "крестным отцом" Пугачевой.

В 1996 году Слободкину было присвоено звание народного артиста России.



© Sputnik Рудольф Алфимов Руководитель вокально-инструментального ансамбля "Веселые ребята" Павел Слободкин (в центре), 1978 год

В разные годы в "Веселых ребятах" работали Александр Градский, Александр Барыкин, Вячеслав Малежик, Александр Буйнов и Алексей Глызин, общее количество продаж пластинок ВИА в СССР и России почти 180 миллионов.

Прощание со Слободкиным состоится 10 августа, он будет похоронен в Москве.