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Умер "крестный отец" Аллы Пугачевой легендарный Павел Слободкин

09.08.2017 09:45 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг — Sputnik. Композитор и основатель вокально-инструментального ансамбля "Веселые ребята" Павел Слободкин скончался на 73 году жизни.

Умер "крестный отец" Аллы Пугачевой легендарный Павел Слободкин
© AFP/ MAX NASH
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Один из первых советских музыкальных продюсеров родился в день Победы — 9 мая 1945 года в Москве в семье музыкантов. Получив блестящее музыкальное образование, он в 1966 года основал один из первых советских вокально-инструментальных ансамблей "Веселые ребята", через несколько лет он пригласил в ансамбль никому не известную молодую певица Аллу Пугачеву. Через год она с песней "Арлекино" победила на конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии и стала известной.

Впоследствии критики назвали Павла Слободкина "крестным отцом" Пугачевой.

В 1996 году Слободкину было присвоено звание народного артиста России.

Умер "крестный отец" Аллы Пугачевой легендарный Павел Слободкин
© Sputnik Рудольф Алфимов
Руководитель вокально-инструментального ансамбля "Веселые ребята" Павел Слободкин (в центре), 1978 год

В разные годы в "Веселых ребятах" работали Александр Градский, Александр Барыкин, Вячеслав Малежик, Александр Буйнов и Алексей Глызин, общее количество продаж пластинок ВИА в СССР и России почти 180 миллионов.

Прощание со Слободкиным состоится 10 августа, он будет похоронен в Москве.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из первых советских музыкальных продюсеров родился в день Победы - 9 мая 1945 года в Москве в семье музыкантов.

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