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Кто такой Олешко и много ли потерял Первый канал

09.08.2017 10:36 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг — Sputnik. Состав ведущих на Первом канале изменился: уволив Андрея Малахова, руководство распрощалось и с другим ведущим, Александром Олешко. Для тех, кто недоумевает, почему это важно, Sputnik собрал послужной список телеведущего.

"Точь-в-точь" и "голубые огоньки"

Александр Олешко окончил цирковое училище и снялся в немалом количестве кинофильмов и сериалов. Из родного Кишинева в Москву он уехал в 1991 году. Маме он сказал, что если та будет против отъезда в столицу России, он просто сбежит. В итоге мама отпустила Олешко в эстрадно-цирковое училище. Во время учебы он подрабатывал на телевидении ведущим программ "Шпилька" и "Роу-шоу". Училище артист окончил с отличием и попробовал себя в роли ведущего, а вскоре поступил в Щукинское училище и ушел в актерскую карьеру.

На Первом канале Олешко вел рейтинговое шоу "Точь-в-точь". Он также был постоянным участником новогодних "голубых огоньков". Зрители телеканала ведущего любили в первую очередь за юмор. Он работал ведущим и на другом телеканале, где некоторое время вел программу "Смешарики".

Кино и сериалы

Актер играл в театре "Современник". Дебютировал в кино актер еще во время учебы в цирковом училище. Все начиналось с ролей в сериалах "Кодекс чести", "Марш Турецкого", "Вокзал". Он играл в фильме "Турецкий гамбит". В 2005 году Олешко получил звание Заслуженного артиста России.

Актера можно увидеть в популярной картине "Мамы", а поклонники более серьезного жанра могут узнать его в фильме "Август. Восьмого".

Чему научит

Александр Олешко еще и преподает актерское мастерство. В перерывах между съемками он обучает студентов Государственного училища циркового и эстрадного искусства. Так что и после ухода с Первого канала ведущий найдет себе применение.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный телеканал страны не успел оправиться от потери Андрея Малахова и избавился еще и от Александра Олешко.

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