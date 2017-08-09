Неизвестный портрет Якуба Коласа покажут на выставке в Минске

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранее неизвестный графический портрет Якуба Коласа будет экспонироваться на выставке в Минске. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа.

Как отметили в музее, это портрет народного поэта на обложке периодического издания "Белорусский иллюстрированный календарь" за 1944 год, которое вышло из печати в Буэнос-Айресе. Портрет вошел в экспозицию выставки "Спяшайцеся з паэтам стрэцца…", которая откроется в музее 14 августа, в день памяти классика белорусской литературы. Выставка является частью музейного выставочного проекта "Слова и вещи: неизвестные коллекции", приуроченного к 135-летию со дня рождения писателя.

Вниманию посетителей будут представлены портреты Якуба Коласа, созданные знаменитыми белорусскими художниками Валентином Волковым, Георгием Поплавским, Владимиром Сулковским, Святославом Федоренко.

Особую ценность представляют прижизненные портреты писателя. В июне 1940 года во время пребывания Якуба Коласа на Декаде белорусского искусства в Москве молодой белорусский художник Зенон Павловский создал портрет литератора за работой. А в 1942-м во время празднования 60-летия Якуба Коласа русский художник-график Татьяна Жирмунская в Ташкенте написала еще один уникальный портрет. Он пронзительно передает ту боль и волнение за Родину и судьбу белорусского народа, которые переживал Якуб Колас во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны.

На выставке представлены фотографии, которые раскрывают творческий процесс создания бюста писателя Заиром Азгуром в своей мастерской. Монументальная работа скульптора установлена на площади в Минске, которая носит имя народного поэта.

Также экспонируются бюсты Якуба Коласа, автор которых - белорусский скульптор Владимир Летун.

Якуб Колас - автор эпических произведений в поэзии и прозе. Его жизнь и творчество - неиссякаемый источник тем для живописцев, скульпторов, мастеров книжной и станковой графики, а также декоративно-прикладного искусства.

Народный поэт Беларуси Якуб Колас (Константин Михайлович Мицкевич) скончался 13 августа 1956 года. Еще при жизни он был одним из тех, кто олицетворял национальную литературу. Якуб Колас не только блестящий мастер художественного слова, но и глубокий интеллектуал, яркий национальный мыслитель, один из основателей новой белорусской прозы.

Как сообщалось, в день памяти народного поэта, 14 августа, сотрудники музея проведут автобусно-пешеходную экскурсию "Минские адреса Якуба Коласа". Она позволит лучше узнать жизнь белорусского классика через путешествие в Минске по местам, которые связаны с его именем.-0-